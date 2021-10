Paulo Rangel apresentou esta tarde formalmente a sua candidatura à liderança do PSD. Em conferência de imprensa, o eurodeputado não deixou margem para dúvidas sobre ao que vem: “Tenho todas as condições para vencer as eleições legislativas de 2023”.

“Tenho todas as condições para unir o PSD, para promover o seu crescimento realizando a sua tradicional vocação maioritária e para vencer as eleições legislativas de 2023, com uma solução de governo estável”, garantiu Rangel.

Num discurso bastante crítico em relação ao estado a que chegou o país, Rangel caracterizou Portugal como uma “sociedade aristocrática, tipicamente elitista, com grande resistência à mobilidade e à ascensão social, com elevados níveis de reprodução e ampliação das elites, das elites de todo o tipo: económicas, sociais, culturais”.

“Portugal é um país pobre, profundamente desigual, sem igualdade de oportunidades, onde o elevador social só funciona para pessoas com capacidades excecionais, mas não serve as cidadãs e os cidadãos médios que arrancam dos níveis mais baixos da sociedade. O grande desígnio do PSD e de um projeto galvanizador e vencedor para o país só pode ser e será sempre para mim: a mobilidade social. Ou usando uma expressão popular: temos de criar as condições para que todos os portugueses possam subir na vida”, continuou Rangel.

“O país parou”, diz Rangel. E os três desafios para o futuro

Para Rangel, os “últimos 20 anos de estagnação” em que mergulhou o país resultaram “diretamente das políticas socialistas ou das graves consequências dessas políticas” e que impôs uma “sociedade paralisada, anestesiada, assistida e assistencialista da imobilidade sócio-económico-cultural”. “Nos anos 90, dizia-se que Portugal não podia parar. Depois de 2000, Portugal parou”, lamentou o eurodeputado.

“Este tempo desperdiçado que nos estagnou, empobreceu, anestesiou e paralisou teve as suas origens e a sua marca forte no descalabro do PS socratista, mas exponenciou-se nestes seis anos na agenda ideológica, fundamentalista e radical do PS costista, agora refém dos extremos da esquerda.”

Feito o retrato do país, Rangel enumerou os três desafios que o PSD terá pela frente se voltar a quiser uma alternativa credível de poder aos olhos dos portugueses: agregar, fazer oposição responsável e construir um projeto claro.

