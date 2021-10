A rainha Isabel II, com 95 anos, tem tido uma semana com agenda preenchida e já presenteou os fãs com alguns atos públicos. No entanto, a mais recente notícia sobre a monarca é o facto de ter sido aconselhada pelos seus médicos a deixar de beber o habitual martini de final de dia. A notícia foi dada pela Vanity Fair e refere ainda que este era o cocktail preferido da monarca.

Segundo a correspondente real Katie Nicholl, Isabel II está de boa saúde e “foi aconselhada a deixar o seu martini de fim de dia uma vez que se prepara para uma das fases mais importantes do seu reinado”.

No More Martinis: The Queen Advised to Give Up Her Favorite Drink https://t.co/pUMVWSqPIB via @VanityFair — Katie Nicholl (@katienicholl) October 14, 2021

Normalmente, as poucas ocasiões em que a rainha é vista a beber em público são brindes em eventos oficiais. Contudo, segundo o jornal britânico Daily Mail, o dry martini é a sua bebida alcoólica de eleição.

Importa lembrar que ainda esta semana a saúda da rainha foi notícia, porque a monarca apareceu a usar uma bengala num evento público na passada terça-feira, 12 de outubro. A última vez que Isabel II tinha sido vista com uma bengala foi há quase duas décadas e na sequência de uma cirurgia ao joelho.