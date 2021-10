A primeira mulher eleita presidente de câmara no distrito de Vila Real, Helena Lapa, tomou esta sexta-feira posse em Sabrosa, assumindo o cargo sem maioria, sem coligações e o objetivo de reforçar a autarquia como agente de solidariedade.

“Hoje [sexta-feira] Sabrosa faz história no concelho e no distrito. Toma posse a primeira mulher presidente de câmara. Esta mudança de paradigma abre portas para a participação das mulheres num modelo muito direcionado para o masculino”, afirmou Helena Lapa, de 57 anos.

No distrito, Sabrosa foi o município com mais candidaturas apresentadas às autárquicas de 26 de setembro, que o PS ganhou, mas sem maioria absoluta. As eleições foram disputadas por sete candidaturas.

“Não há memória de tantas candidaturas à Câmara de Sabrosa e este facto pode ter várias interpretações. Foi duro mas esta vitória é a prova que estar na política de forma honesta, compensa. Não fizemos falsas promessas, não caluniámos pessoal ou através de redes sociais e sobretudo não humilhámos ninguém”, disse.

O PS conquistou dois mandatos, a candidatura independente “Já!” também dois e o PSD um.

“É público que o PS não tem maioria mas vamos trabalhar sem coligações. A coerência desta decisão tem em linha de conta que espero por parte de todos os elementos do novo executivo um mandato profícuo, de colaboração, discussão de ideias e projetos, mas acima de tudo espero a defesa do bem comum e para o qual o povo do concelho de Sabrosa nos elegeu. O ser contra porque sim não irá aportar desenvolvimento e muito menos a resolução dos problemas”, afirmou a autarca.

Neste mandato que tem início esta sexta-feira, Helena Lapa pretende “reforçar a autarquia como espaço de democracia local” e comprometeu-se com a “criação de condições para uma maior participação dos munícipes nas decisões locais e para uma maior descentralização de competências para as freguesias, aproximando eleitos e eleitores”.

A presidente quer reforçar a “autarquia como agente de solidariedade, combater a pobreza e todas as formas de exclusão, promovendo políticas sociais de habitação, assegurando o bom funcionamento dos organismos descentralizados de educação, saúde e proteção social e dinamizando redes sociais locais de cooperação com o terceiro setor”.

Entre os objetivos estão também requalificar os espaços rurais, reforçar o apoio aos idosos, bem como os apoios às famílias jovens promovendo o aumento da taxa de natalidade e a diminuição de custos com a educação pré-escolar”.

Implementar projetos e ações que contribuam para a transição energética verde e economia circular, garantir a transparência e a prestação de contas, bem como o aproveitamento máximo dos apoios dos fundos europeus, foram outros dos compromissos assumidos.

“‘Abraçar o Futuro’ foi o nosso slogan de campanha e vai ser o nosso lema de mandato, porque é nos afetos, na proximidade e na disponibilidade para a partilha e para o diálogo, que vamos todos juntos abraçar o futuro do concelho de Sabrosa”, salientou.

Helena Lapa encabeçou a lista do PS à Câmara de Sabrosa depois do presidente cessante, Domingos Carvas, ter decidido não se recandidatar a um segundo mandato.