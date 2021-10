Em atualização

O Partido Social Democrata alemão (SPD), os Verdes e o Partido Liberal Democrático (FDP) chegaram esta sexta-feira a um acordo inicial para darem início a negociações formais para a formação de um governo de coligação na Alemanha, avança a Der Spiegel.

O anúncio foi feito pelos partidos apenas uma reunião em Berlim. Olaf Scholz disse que os três partidos chegaram a um texto conjunto para o resto das negociações e que o resultado “é muito bom”.

No entanto, convém realçar que o acordo ainda não está totalmente fechado. Os líderes partidários ainda precisam de ter a aprovação dos respetivos partidos, e, além disso, as negociações formais ainda podem levar algum tempo. O anúncio feito esta sexta-feira, no entanto, é um passo importante para que se concretize a coligação semáforo.