UNESCO premeia organizações em Moçambique e no Brasil por projetos para educação de raparigas e mulheres

A UNESCO premiou dois projetos, em Moçambique e no Brasil, no âmbito da educação para raparigas e mulheres. Em Moçambique, foi distinguida a Girl Move Academy, enquanto no Brasil o prémio foi atribuído ao projeto Reprograma. Cada um dos laureados vai receber 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros), sendo o prémio entregue esta sexta-feira numa cerimónia virtual.

De acordo com a UNESCO, o projeto “Desbloquear a Educação e as Oportunidades das Raparigas através de Novos Modelos de Referência” da Girl Move Academy, em Moçambique, permitiu que mais de cinco mil raparigas e mulheres tivessem um acesso justo à educação através de um “modelo único de apoio intergeracional”.

“O projeto enfatiza a liderança e as redes sociais como forma de abordar normas e estereótipos prejudiciais que impedem as raparigas e mulheres de atingirem o seu pleno potencial”, lê-se num comunicado emitido pela UNESCO. “Reconhecido pelo seu modelo inovador e rápida adaptação à pandemia de Covid-19 usando tecnologias de baixo custo, o projeto está a ser ampliado através de parcerias com universidades nacionais e outros organizações locais”, sublinha ainda a organização.