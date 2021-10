Em atualização

Abriu-se esta sexta-feira uma nova boca eruptiva no vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, a sudeste do cone principal, na zona de La Mancha, informa o El Mundo. Este novo foco está, por agora, a emitir apenas uma densa nuvem de fumo, cinzas e pedras — e ainda não há sinais de lava.

????Nueva boca eruptiva de Cumbre Vieja no está expulsando lava de momento, lo que sí sigue haciendo el cono principal, derrumbado por la cantidad de magma ????

Vídeo de : Ramón Casillas miembro de la ULL en el PEVOLCA#LaPalmaEruption #LaPalma pic.twitter.com/Z19EZkRazn — Aguacatecar ???? ???????? ‏ (@limitehonda) October 15, 2021

“É um processo normal” no seio do “complexo processo eruptivo”, assegurou Rubén Fernández, diretor técnico do Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias, que apelou a que a população se mantenha calma.

Desborde de la colada de lava en el cono principal a las 14,15 hora canaria / Outflow on the lava flow at the main cone at 14,15 canarian time pic.twitter.com/X1S6Pupi8M — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

Nas últimas horas, os cientistas indicaram que o vulcão tem emitido mais lava, apesar de uma redução do material explosivo que o vulcão expulsa. Segundo o que Rubén Férnandez explicou ao El País, isto significa que as bocas do Cumbre Vieja emitem rios de lava com uma corrente mais forte, o que vai provocando variações na morfologia do próprio vulcão. “Os rios de lava não respeitam a dinâmica de um fluído: o seu movimento é mais difícil de avaliar”.

Na quinta-feira, o cone principal do vulcão começou a emitir um rio de lava mais intenso, formando um “tsunami de lava”. Vários especialistas temem que estas movimentações signifiquem que a erupção do vulcão esteja longe de terminar, estimando que possa durar meses.

Os terramotos registados nas últimas horas também são um sinal que mostram que a atividade do vulcão não deverá para tão cedo. Ainda esta sexta-feira foi registado um novo sismo de 4,5 graus na escala de Ritchter na ilha de La Palma, igualando, em intensidade, o sismo da última quinta-feira.

No total, a erupção do Cumbre Vieja, que começou em 19 de setembro, já provocou a retirada de cerca de sete mil pessoas, algumas das quais perderam tudo o que tinham à passagem da corrente de lava.

Um total de 60 sismos foram registados na ilha de La Palma desde as 00 horas desta quinta-feira, um deles de 4,5 graus, o maior sentido até agora desde que a erupção do vulcão começou, há 26 dias.