O assassínio do deputado britânico David Amess foi considerado “um incidente terrorista”, com a investigação inicial a apontar para uma “potencial motivação ligada ao extremismo islâmico”, informou ao início da madrugada a Polícia Metropolitana (Met) de Londres.

A investigação está a ser conduzida pelo Comando Contra o Terrorismo da Met, em colaboração com a Unidade de Operações Especializadas da Região Leste (ERSOU, na sigla em inglês) e com a Polícia de Essex, anunciou aquela força policial, num comunicado divulgado na rede social Twitter.

The murder of Sir David Amess in #Essex earlier today has now been declared as a terrorist incident, and the Met's Counter Terrorism Command will lead the investigation.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 15, 2021