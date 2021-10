Bernardo, um MVP que é talismã da sorte e que abriu a vitória do Manchester City

No verão, chegou a estar praticamente certo que Bernardo Silva ia sair do Manchester City. O avançado português foi associado ao Barcelona, foi associado ao Atl. Madrid, foi associado ao Arsenal e foi até associado ao Tottenham no negócio que procurava levar Harry Kane para os citizens. Guardiola chegou a dizer que só queria que Bernardo fosse feliz “no City ou em qualquer lado”, abrindo definitivamente a porta a uma saída que se tornou mais do que um rumor quando Jack Grealish foi contratado.

Bernardo Silva, porém, ficou. E a verdade é que o arranque de temporada do jogador de 27 anos tem provado que essa foi a decisão correta. O português é o sexto jogador de campo mais utilizado por Pep Guardiola na Premier League esta época — sendo que três do top 5 são defesas –, foi titular em sete das oito jornadas que já decorreram e só não teve minutos na única derrota do Manchester City, contra o Tottenham. A par de Rodri, Rúben Dias e João Cancelo, Bernardo tem sido consistentemente um dos melhores elementos dos citizens e só perde para Cancelo nas recuperações de bola e para Grealish nos dribles concluídos.