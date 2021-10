O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, disse este sábado que quer a equipa a melhorar os níveis de concentração já diante do Moitense, no domingo, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

O Sporting de Braga inicia no domingo, na casa do Moitense, a defesa do troféu, que conquistou na época passada numa final frente ao Benfica, que ganhou por 2-0.

O treinador frisou que, depois de duas boas exibições com o Midtjylland, para a Liga Europa (vitória por 3-1), e com o Boavista (empate 2-2), o último resultado “não foi o melhor”, pelo que a equipa desejava “jogar o mais rápido possível”, mas a competição parou, o que permitiu “retificar algumas coisas” e “imprimir mais ritmo na equipa”.

“Trabalhámos no equilíbrio de esforços, há jogadores que chegaram mais tarde, têm ritmos diferentes, o Sequeira, o Ricardo Horta e o Castro vieram de paragens, o Iuri Medeiros e o Moura quase de um ano de paragem, o Chiquinho veio sem jogar com regularidade, tal como o Diogo Leite, o Yan Couto também chegou mais tarde. Têm sido um processo natural da construção da equipa, queremos atingir o ponto de equilíbrio e é natural que o nível suba”, disse.

Carlos Carvalhal frisou que, nestas duas semanas, tentou “melhorar tudo, ofensiva e defensivamente”, assim “como tentar que os níveis de concentração sejam mais altos”.

“Estamos a cometer muitos erros individuais, temos de acabar com isso, porque estão a custar-nos pontos”, avisou.

Carlos Carvalhal alertou para as dificuldades que o jogo com a equipa que alinha na 1.ª divisão do campeonato distrital da associação de Setúbal pode trazer, fazendo uso da sua própria experiência na prova.

“Lembro-me que, no Leixões, na época em que fomos à final, o jogo mais difícil foi com o Pevidém e no Braga, na época passada, o que nos custou mais a ganhar foi com o Trofense, vencemos já nos descontos, com o golo do Galeno”, frisou.

Em 11 jogos oficiais esta época, o Sporting de Braga averbou três derrotas, quatro vitórias e quatro empates, um deles no último jogo, um 2-2 caseiro com o Boavista, na oitava jornada da I Liga.

Depois disso, António Salvador afirmou que Carlos Carvalhal será o treinador dos bracarenses até ao final da época, apoio que o técnico diz ter sentido “sempre”, pelo que não ficou surpreendido com essas declarações.

Ricardo Horta renovou nos últimos dias até 2026 e o treinador frisou que o jogador “já está na história do clube”.

“Vai reforçar a sua posição, mas, acima de tudo, o Sporting de Braga tem um grande capitão e um grande homem a defender as cores do clube”, disse.

Os bracarenses iniciam no domingo um ciclo exigente de sete jogos em cerca de três semanas – quatro dias depois deslocam-se à Bulgária para defrontar o Ludogorets, na terceira jornada do grupo F da Liga Europa.

“Temos que abordar isto jogo a jogo, fizemos assim o ano passado e será assim este ano. O objetivo agora é passar em frente na Taça de Portugal, depois, vamos abrir a janela na Liga Europa e assim sucessivamente. Temos um plantel curto, mas que nos dá garantias, e estes jogos podem ser oportunidades para os jovens”, disse.

Matheus está de fora do jogo com o Moitense (foi pai e hoje não treinou), assim como David Carmo, lesionado.

Sporting de Braga e Moitense defrontam-se a partir das 15:00 de domingo, no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.