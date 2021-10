O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República de Angola disse esta sexta-feira, em Luanda, que a segurança nacional “vai bem”, mas admitiu preocupação com os níveis de criminalidade que o país regista.

Francisco Furtado reagia, em declarações à agência Lusa, ao discurso sobre o Estado da Nação efetuado esta sexta-feira pelo Presidente angolano, João Lourenço, na cerimónia de abertura do novo ano legislativo, que considerou uma “abordagem exaustiva” sobre a real situação do país.

De facto devemos todos estar imbuídos no sentido daquilo que foi a intervenção do Presidente da República. Deve até constituir matéria de estudo para todos nós, para podermos executar com brio e determinação as nossas tarefas”, disse.