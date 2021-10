É uma doença que já acompanha os humanos há milhares de anos, mas que agora foi transmitida, pela primeira vez desde que há registos, a outra espécie — os chimpanzés. Recentemente, foram detetados dois grupos de animais na Guiné-Bissau com lepra. A origem dos surtos ainda é desconhecida.

“É a primeira confirmação de lepra num animal em África”, anunciou em comunicado uma equipa de cientistas liderada por Kimberley Hockings, investigadora do Centro de Ecologia e Conservação da Universidade de Exeter, que diz ainda que é “impressionante” que aconteça ao nosso “parente” animal “mais próximo”.

Leprosy is a human disease in the first place, but also occurs in wild chimpanzees, as an international reasearch team led by #RKI @Leendertz_Lab found out. M. leprae might be circulating in more wild animals than suspected @nature ????➡️https://t.co/eP4tYelTXQ pic.twitter.com/5e0i0OMeax

