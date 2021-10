Os grupos ocidental e central dos Açores vão estar este sábado e domingo sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte, podendo ser acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O grupo central (Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira) vai estar sob aviso laranja entre as 18h00 de sábado e as 9h00 de domingo, passando depois a amarelo.

Segundo o IPMA, o grupo ocidental (Flores e Corvo) vai estar sob aviso laranja entre as 12h00 e as 21h00 deste sábado passando depois a amarelo até às 00h00 de domingo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que há risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para este sábado no grupo ocidental céu geralmente muito nublado, períodos de chuva forte, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e vento sul moderado a fresco com rajadas até 55 quilómetros por hora.

Para o grupo central, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto para a tarde, chuva forte a partir da tarde, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e vento sul bonançoso, tornando-se gradualmente muito fresco com rajadas até 75 quilómetros.

O IPMA prevê para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto para o fim do dia, chuva a partir do fim do dia e vento fraco, tornando-se gradualmente fresco a muito fresco com rajadas até 65 quilómetros por hora.

Em Santa Cruz das Flores e na Horta as temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 24 graus, em Angra do Heroísmo entre os 18 e os 24 e em Ponta Delgada entre os 19 e os 29 graus.