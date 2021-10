O Manchester United e um voo de 10 minutos que não é suficiente para aprender a defender

Cerca de 160 quilómetros separam Manchester e Leicester, duas cidades bem a norte de Londres. De carro, a viagem não chega a durar duas horas e meia pela M6, a principal auto-estrada que liga os dois locais. Esta sexta-feira, porém, as informações de trânsito em Inglaterra davam conta de um engarrafamento nessa mesma artéria, provocando horas de atraso e longas filas de trânsito. Ora, o Manchester United, que precisava de chegar a Leicester para defrontar a equipa de Brendan Rodgers este sábado, nem sequer arriscou: deixou o autocarro estacionado e realizou um voo privado de… Dez minutos.

A decisão do clube foi muito criticada pela comunicação social inglesa em particular e pela opinião pública no geral, principalmente devido ao caráter altamente poluente de um voo de apenas dez minutos. Mais: em julho, há três meses, o Manchester United anunciou uma parceria com o Renewable Energy Group, uma empresa que se dedica à produção de biodiesel, assumindo um compromisso com a sustentabilidade ambiental.

“Manchester United defended its commitment to clean energy” https://t.co/97xZv91RO8 — Will Yeates (@WYeates) October 16, 2021

Ainda assim, o clube defendeu a opção que tomou, justificou-a com o trânsito intenso na auto-estrada e respondeu às perguntas da BBC com quatro tópicos: disse que tem como política ter certificados energéticos “verdes” em todas as infraestruturas; que em 2020 alcançou a certificação Carbon Trust Standard pelo sexto ano consecutivo; que leva 12 anos seguidos de reduções nas emissões de carbono e na utilização de energia; e eu desde 2008 já cortou as emissões anuais de carbono em mais de 2.700 toneladas.

Voos à parte, o Manchester United defrontava este sábado o Leicester no King Power Stadium na antecâmara da receção à Atalanta, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. A entrar em campo já depois de o Liverpool ter goleado o Watford, a equipa de Solskjaer sabia que estava obrigada a vencer para chegar ao confronto com os reds, no próximo domingo, com apenas menos um ponto. Sem Fred, que ainda está com a seleção brasileira, nem Varane, que se lesionou na final da Liga das Nações, o Manchester United tinha a boa notícia do regresso de Harry Maguire e lançava Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no onze inicial, para além de Matic, Pogba, Greenwood e Jadon Sancho. Do outro lado, Ricardo Pereira era titular no corredor direito da equipa de Brendan Rodgers.

O Leicester começou melhor, com mais bola e maior presença no meio-campo adversário, e até poderia ter inaugurado o marcador com um cruzamento perigoso de Tielemans onde Jamie Vardy não chegou a tempo para desviar (6′). O Manchester United só começou a libertar-se para o ataque à passagem do primeiro quarto de hora e só precisou de criar uma oportunidade de golo para se colocar em vantagem: Bruno Fernandes apareceu tombado na direita, solicitou Mason Greenwood e o avançado de 20 anos tirou Castagne da frente com um movimento para dentro para depois rematar em arco com o pé esquerdo (19′). Num lance onde o posicionamento de Wan-Bissaka foi crucial — tanto o lateral direito como Luke Shaw, na esquerda, procuravam terrenos interiores a atacar para dar a ala aos avançados –, Greenwood fez um dos melhores golos da jornada e abriu o marcador.

O Leicester reagiu com uma jogada em que Ricardo Pereira ficou perto de empatar, com um cruzamento já quase sem ângulo que foi quase um remate e passou a rasar o poste (27′), mas o Manchester United viveu o seu melhor momento depois de alcançar a vantagem e acabou por conseguir estagnar a resposta imediata do adversário. Cristiano Ronaldo quase dilatou o resultado, com um remate já na grande área depois de uma assistência de Sancho que Kasper Schmeichel defendeu (28′), e a equipa de Solskjaer ia tentando ferir o Leicester principalmente a partir dos movimentos do corredor para dentro.