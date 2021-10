Nem durante o fim de semana o PCP se inibe de vir a público criticar a proposta de Orçamento do Estado que o Governo apresentou na Assembleia da República. Jerónimo de Sousa foi até à escola Secundária Carolina Michaelis para um comício onde apontou, mais uma vez, as áreas em que o Orçamento falha, na perspetiva dos comunistas.

Considerando que o Orçamento do Estado dá “respostas marginais determinadas e condicionadas pelos dogmas do tratado orçamental que o Partido Socialista toma como seus”, Jerónimo de Sousa acusa o Governo de usar “critérios anacrónicos em relação ao país e à divida”, que estão “longe da necessidade” do país.

É uma “política das contas certas que o Partido Socialista teima em dar vida para justificar o adiamento de soluções dos problemas do país, mas que nunca invoca quando se trata de dar cobertura aos desmandos e negócios ruinosos do capital e da banca ou para cortar o passo à engenharia fiscal e de fuga ao fisco ou aos grandes senhores do dinheiro”, apontou Jerónimo de Sousa, exemplificando com os “mais de 6.800 milhões de euros” que saíram para paraísos fiscais em 2020 e que seriam suficientes para “aplicar numa rede pública de creches”.

Jerónimo de Sousa acusou ainda o Governo de “não afrontar seriamente os grandes lucros e património”, optando por “adiar” a “justiça fiscal” e, com isso, “privar o Estado de milhares de milhões de euros”.