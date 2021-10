Portugal continua acima dos 30 mil casos ativos de Covid-19

Estes números elevam a estatística total da pandemia em Portugal para 1.079.341 casos de Covid-19 e 18.088 mortes pela doença desde março de 2020.

Ainda de acordo com o boletim da DGS, nas últimas 24 horas o número de pessoas internadas em cuidados intensivos aumentou para 59 — mais quatro do que no boletim de ontem.