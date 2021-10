Depois de um cancelamento, uma edição híbrida e uma completamente digital, o Portugal Fashion regressou à Alfândega do Porto num formato presencial, com passagem pelos Jardins do Palácio de Cristal e pelo antigo Matadouro Industrial. Apesar de reduzido, o público voltou a desfilar no corredores e a vestir-se a preceito para ver as propostas dos criadores nacionais para a próxima estação primavera-verão 2022.

Houve selfies junto ao rio Douro, retoques da maquilhagem nos espelhos do elevador e muitas poses na primeira fila dos desfiles. Entre outfits coloridos, a chamar pelo verão, penteados arrojados, à prova de vento, e sapatos e óculos de sol vistosos, capazes de causar inveja, reinou o streetwear, os metalizados, os padrões e os tons fortes.

Percorra a fotogaleria e veja com detalhe o streetstyle durante os três dias do evento que chega ao fim este sábado, e que tem regresso marcado no calendário para março do próximo ano.