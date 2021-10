Quando há problemas, é só chamar André Almeida, o faz-tudo que até já faz golo (a crónica do Trofense-Benfica)

Em 2008/09, o Trofense chegou pela primeira vez à Primeira Liga. Pela mão de Manuel Tulipa, a equipa da Trofa não conseguiu manter-se no principal escalão do futebol português e acabou por cair novamente no final da época. Ainda assim, ao longo desse ano, deixou resultados positivos para trás e um historial de tomba-gigantes: empatou no Dragão, empatou na Luz e venceu mesmo o Benfica em casa, surpreendendo uma equipa de Quique Flores que tinha Di María, Aimar, David Luiz e Cardozo. De lá para cá, Trofense e Benfica não voltaram a encontrar-se. Até este sábado.

Mais de uma década depois dessa história vitória na Trofa, o Trofense voltava a receber o Benfica. Desta feita, o propósito era a terceira eliminatória da Taça de Portugal e o contexto era outro: se os encarnados permanecem naturalmente na Primeira Liga, o Trofense já andou pelo Campeonato de Portugal e só esta época conseguiu voltar à Segunda Liga. Nada que permitisse a Jorge Jesus encarar a partida com leviandade.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Trofense-Benfica, 1-2 (após prolongamento) Terceira eliminatória da Taça de Portugal Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa Árbitro: António Nobre (AF Leiria) Trofense: Rodrigo, Lionn (Bruno Moreira, 68′), João Paulo, João Faria, Caio (Simão Martins, 90+5′), Tiago André (Andrezinho, 101′), Vasco Rocha, Matheus, Bruno Almeida (Rodrigo Ferreira, 90+5′), Diédhiou (Achouri, 6′), Pachu (Keffel, 90+5′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Rafael Treinador: Rui Duarte Benfica: Helton Leite, André Almeida, Vertonghen, Morato, Gilberto, Meïté (Weigl, 82′), Taarabt (João Mário, 82′), Gil Dias (Lázaro, 31′, Ferro, 51′), Pizzi (Radonjic, 90′), Everton, Gonçalo Ramos (Yaremchuk, 82′) Suplentes não utilizados: Svilar Treinador: Jorge Jesus Golos: Everton (22′), Pachu (80′), André Almeida (94′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Meïté (24′), a Lázaro (50′), a João Faria (90+3′), a Bruno Moreira (90+3′), a João Paulo (102′), a Everton (110′), a Helton Leite (111′), a Radonjic (90+2′)

“O saldo com o Trofense, um empate e uma derrota, é a história dos resultados e ninguém pode dizer que não é verdade. Tudo é diferente, os anos vão passando, as equipas são diferentes das dessa altura. A equipa está avisada de que este será um jogo competitivo. Os nosso avisos aos jogadores não passam por aí, que o Benfica já perdeu com o Trofense, mas pela forma como trabalhamos durante a semana. A equipa está com andamento e competitividade. Jogando contra o Trofense ou o Barcelona, o Benfica mantém o mesmo andamento”, explicou o treinador encarnado, que não podia contar com os internacionais sul-americanos, Otamendi, Lucas Veríssimo e Darwin, e também não convocava Vlachodimos, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Rafa e Gedson.

O Benfica iniciava o percurso na Taça de Portugal depois da pausa para os compromissos das seleções, depois da primeira derrota da temporada imposta pelo Portimonense na Luz e ainda na antecâmara da receção ao Bayern Munique, na próxima quarta-feira, para a Liga dos Campeões. Assim, e contra uma equipa que leva três jornadas sem ganhar na Segunda Liga, Jesus fazia as expectáveis alterações ao onze inicial e lançava Helton Leite na baliza, Gilberto na direita da defesa e Gil Dias no lado contrário, Morato junto a Vertonghen e ao adaptado André Almeida, Meïté e Taarabt no meio-campo e Everton e Pizzi no apoio mais direto a Gonçalo Ramos. Do outro lado, Rui Duarte, que levou o Trofense às eliminações do Sp. Covilhã e do Pevidém nas rondas anteriores, devolvia a titularidade ao avançado Diédhiou e contava principalmente com a qualidade de Bruno Almeida, o melhor jogador do Campeonato de Portugal na época passada.

O jogo começou praticamente com uma contrariedade para o Trofense. Numa bola dividida com Vertonghen, Diédhiou ficou lesionado e não conseguiu recuperar, sendo substituído por Achouri ainda dentro dos primeiros 10 minutos. O Benfica aproximou-se pela primeira vez da baliza de Rodrigo Moura por intermédio de Pizzi, que apareceu na direita a cruzar rasteiro à procura de um desvio, mas a defesa da casa conseguiu aliviar (7′). Do outro lado, Meïté e Helton Leite desentenderam-se na abordagem a um passe longo e quase permitiram o golo de Bruno Almeida (12′), numa jogada em que teve de ser Vertonghen a resolver o problema.

Numa primeira parte discutida num ritmo intenso e muito interessante, o Trofense acabou por surpreender pela forma como se apresentou em campo. A equipa de Rui Duarte não defendia em bloco baixo, aplicava uma pressão médio-alta e tinha uma reação à perda da bola eficaz, recuperando muitas vezes a posse na zona do meio-campo. Aí, Bruno Almeida ia causando muitos problemas a Meïté, com o médio francês a ter dificuldades para parar a mobilidade e criatividade do número ’10’ do Trofense. Pachu, muito possante fisicamente, ia incomodando Morato e Vertonghen e Achouri entrou bem na partida, explorando principalmente a profundidade nas costas da defesa. Foi assim, aliás, que o conjunto da Segunda Liga acabou por conseguir pôr a bola no fundo da baliza: Bruno Almeida desequilibrou no corredor central e tirou um passe de rotura perfeito, com Achouri a bater Helton Leite à saída do guarda-redes com um remate em jeito (16′). O lance, porém, foi anulado por fora de jogo do avançado.

⌚️25' CDT 0-1 SLB ????????Everton estreia-se a marcar nesta temporada. Em 14 jogos em 2021/22 o médio brasileiro só tinha feito uma assistência para golo nos Açores. ⚠️Foi o 1.º golo na ????Taça de Portugal em 5 jogos disputados pic.twitter.com/unXzkYMAJz — playmakerstats (@playmaker_PT) October 16, 2021

O momento serviu de alerta para o Benfica, que até aí estava algo passivo e displicente na forma como desenvolvia o ataque. Rodrigo Moura evitou o golo dos encarnados com duas defesas na mesma jogada, primeiro a um remate de Everton e depois à recarga de Meïté (20′), mas a organização defensiva do Trofense não aguentaria muito mais. Praticamente no lance seguinte, depois de uma variação de jogo de Meïté, Gil Dias assistiu Everton e o brasileiro, num movimento mais do que característico, foi da esquerda para o meio para atirar forte de fora de área e abrir o marcador (22′). Everton estreou-se a marcar esta temporada, o Benfica estreou-se a marcar no estádio do Trofense.

Depois do golo, o Benfica conquistou algum controlo sobre as ocorrências e até poderia ter aumentado a vantagem. Everton rematou ao lado (32′), Taarabt também (36′), Gonçalo Ramos atirou fraco para as mãos de Rodrigo Moura (39′) e João Pedro evitou o golo de Vertonghen de cabeça ao tirar em cima da linha (41′). Depois de Rui Duarte, também Jorge Jesus foi forçado a realizar a primeira substituição, já que Gil Dias apresentou queixas musculares e saiu para entrar Lázaro. Pelo meio, o guarda-redes do Trofense protagonizou um momento extraordinário ao conseguir fazer uma defesa impossível a um remate de fora de área de Taarabt (45′): o médio marroquino atirou forte, a bola foi desviada no caminho e Moura, quando já estava totalmente tombado para um dos lados, evitou o golo com um movimento acrobático com o pé.

Acrobacias à parte, o Benfica foi para o intervalo a vencer pela margem mínima e, apesar de ter criado várias oportunidades para ter uma vantagem mais confortável, existia a ideia de que o Trofense ainda poderia surpreender. A equipa de Rui Duarte não baixou as linhas depois de sofrer o golo e continuava a criar perigo principalmente a partir da exploração da profundidade pelas alas e das bolas paradas, onde o central João Pedro tentava sempre finalizar ao segundo poste.

⌚️35' CDT 0-1 SLB ????????Everton marcou o primeiro golo do Benfica em casa do Trofense. Na única partida realizada na cidade da Trofa, o Benfica de ????????Quique Flores, em 2008/09, foi derrotado por 2-0 com golos de Reguila e Hélder Barbosa pic.twitter.com/EZchUIvbrA — playmakerstats (@playmaker_PT) October 16, 2021

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Trofense-Benfica:]