O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a condenação de um homem de Esposende a sete anos e oito meses de prisão, por 22 crimes de abuso sexual de uma menina de 12 anos.

Por acórdão de 27 de setembro, esta sexta-feira consultado pela Lusa, a Relação sublinha que o crime praticado pelo arguido, atualmente com 28 anos, é de “acentuadíssima gravidade” e “provocam na comunidade um enorme sentimento de receio e, concomitantemente, de repulsa”.

O tribunal vinca ainda que os abusos foram praticados ao longo de cerca de um ano e meio, entre abril de 2018 e agosto de 2019, mesmo depois de o arguido ter sido proibido pelo tribunal de qualquer contacto com a menor.

Sobressai, pois, na imagem global do facto, o aproveitamento do arguido da especial vulnerabilidade da menor, de 12 anos de idade, estando subjacente a toda a sua atuação a satisfação dos seus desejos libidinosos, desconsiderando a personalidade da menor, designadamente na sua esfera sexual”, lê-se no acórdão.