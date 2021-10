Depois de dragões e leões terem assegurado a passagem à próxima fase da Taça de Portugal, chega a vez do Benfica estrear-se na edição deste anoda prova rainha. A equipa de Jorge Jesus desloca-se até casa do Trofense. A festa da Taça passa pela Rádio Observador que vai acompanhar ao minuto com uma Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Viramos atenções para a Trofa depois das 20h com a ajuda de Paulo Alves, que fará o Relatório de Jogo no final da partida. Para a análise ao trabalho da equipa de arbitragem estará o ex-árbitro Pedro Henriques, autor do nosso podcast Sem Falta. A torcer pelos encarnados na bancada da Rádio Observador está Luís Filipe Borges.

A emissão especial conta com a coordenação do Hugo Silva, com relato a cargo de Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira.

