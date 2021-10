A União Ciclista Internacional (UCI) está preocupada com a pretensão da FIFA em organizar o Campeonato do Mundo de futebol a cada dois anos, em vez dos atuais quatro, afirmou esta sexta-feira o seu presidente, David Lappartient.

“Estamos preocupados com as consequências para o mundo do ciclismo e para o nosso principal evento que é a Volta de França. A cada quatro anos há uma pequena queda de audiência quando decorre o Mundial”, disse David Lappartient, em entrevista à AFP.

O presidente da UCI refere que o Mundial “é um evento que, pelo seu enorme peso, atrai investidores e retira-os de outros desportos”, para além de que a sua realização “monopoliza recursos” e provoca “problemas de agenda” nos meses de junho e julho.

“Os Jogos Olímpicos têm menos consequências [do que o Mundial de futebol], pois sempre acontecem após a Volta a França. E a data do Tour está prevista para terminar sempre uma semana antes dos Jogos Olímpicos”, acrescenta David Lappartient.

Embora sem concretizar o impacto financeiro que possa ter para o ciclismo a implementação da pretensão da FIFA, David Lappartient refere que será, de dois em dois anos, igual ao que é agora de quatro em quatro, pois “os orçamentos dos patrocinadores e anunciantes não são extensíveis”.