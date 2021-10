Marcus Edwards foi o autor, aos 17 minutos, do único golo em Tábua, onde o Vitória de Guimarães venceu este sábado o Oliveira do Hospital 1-0 e passou à quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

A primeira parte do jogo mostrou a diferença em campo que também existe no escalão de futebol. O Vitória de Guimarães, da I Liga, mostrou superioridade sobre o clube da Liga 3, o Oliveira do Hospital.

O marcador foi inaugurado aos 17 minutos, num lance em que Marcus Edwards surgiu solto ao segundo poste e limitou-se a deviar a bola para o fundo da baliza à guarda de Nando Pedrosa.

Aos 29 minutos, o Vitória de Guimarães falhou uma grande penalidade marcada por Bruno Duarte e que Nando Pedrosa conseguiu segurar junto ao seu poste esquerdo.

No último minuto da primeira parte o Oliveira do Hospital desperdiçou uma boa oportunidade de igualar o marcador, com Regis N’do a não conseguir desviar a bola para a baliza que Bruno Varela tinha deixado desprotegida.

Na segunda parte, o Oliveira do Hospital conseguiu equilibrar mais o jogo e criar mais situações de perigo, mas a barreira defensiva do Vitória de Guimarães bloqueou constantemente os avanços.

Um remate do recém-entrado em jogo João Pais, aos 86 minutos, por cima da barra provocou maior dinâmica e velocidade na sua equipa e, nos últimos 10 minutos, o Oliveira do Hospital não saiu da grande área do adversário, com remates constantes, mas sem sucesso.

Jogo no Estádio Municipal de Tábua, em Tábua.

Oliveira do Hospital — Vitória de Guimarães, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Marcus Edwards, 17 minutos.

Equipas:

Oliveira do Hospital: Nando Pedrosa, Bonilla, Samir, Alexandre Lavrador (Ibra, 75), André Freitas, Diogo Abdul (João Pais, 85), Diogo Martins, Hamed (Bruno Carvalho, 75), Varela, David Silva (70) e Regis N’do.

(Suplentes: Ruca, Marcelo, João Mendes, Ibra, Bruno Carvalho, João Pais e Ronaldo).

Treinador: Tozé Marreco.

Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Toni Borevkovic, Rafa Soares, Abdul Mumin, Bruno Duarte (Óscar, 61), Rochinha, João Ferreira, Alfa Semedo (André André, 61), Marcus Edwards (Ricardo Quaresma, 60), Tiago Silva e Nicolas Janvier (André Almeida, 78).

(Suplentes: Antal, Ricardo Quaresma, André André, André Amaro, Óscar, Hélder Sá e André Almeida)

Treinador: Pepa.

Árbitro: Vitor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Regis N’do (27), Bruno Varela (44), Alfa Semedo (52), Varela (59), Ricardo Quaresma (64), João Ferreira (74) e Bonilla (81).

Assistência: 986 espetadores.