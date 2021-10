O sucesso da série sul-coreana Squid Game, um dos maiores fenómenos de sempre da Netflix a nível global, está a deixar as autoridades de vários países alerta, incluindo em Portugal, devido a relatos de que há crianças a simular a violência da série nas escolas.

O enredo da série gira em torno de 456 pessoas endividadas que são levadas para um jogo de vida ou morte em que os desafios são, na verdade, brincadeiras de crianças com desfecho fatal para quem perde. Apesar de se tratar de jogos infantis, a série é marcada por uma grande violência — motivo pelo qual, na Netflix portuguesa, está classificada para maiores de 16 anos.

Todavia, a série está a ser vista por crianças mais novas por todo o mundo e há sinais de alerta a soar.

Em Espanha, por exemplo, o jornal El Mundo conta que já houve escolas que se viram forçadas a enviar circulares aos pais lembrando que crianças do ensino primário não devem ver séries classificadas para maiores de 16 anos. Uma preocupação antiga, mas agora novamente espoletada pelo fenómeno da série Squid Game — com vários professores a recorrerem às redes sociais para explicar que já viram alunos das suas escolas a recriarem no recreio jogos da série.

O cenário repete-se, por exemplo, em Inglaterra. De acordo com a BBC, várias escolas inglesas estão a enviar cartas aos pais dos alunos mais novos aconselhando-os a assegurar-se de que as definições de controlo parental da Netflix estão ativadas, uma vez que há relatos, por todo o país, de crianças a recriar cenas da série. A BBC dá conta até de uma situação envolvendo crianças com cerca de seis anos.

Opps when this letter get emailed from the daughters primary school. To be fair kids this young should definitely not be watching Squid game.

They’ve seen this trend n tiktok that’s the problem.

My 15 yr old and up have only watched it in my house. pic.twitter.com/y24wyZZMWD

