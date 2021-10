O ex-Presidente dos EUA Bill Clinton, 75 anos, deixou este domingo de manhã o hospital da Califórnia onde foi internado na terça-feira com uma infeção, informou o chefe da equipa de médicos que o tratou.

“O Presidente Clinton teve alta do UC Irvine Medical Center hoje”, disse Alpesh N. Amin num comunicado divulgado pelo porta-voz de Clinton, no Twitter.

Statement from Dr. Alpesh N. Amin, Chair, Department of Medicine and Executive Director, Hospital Medicine at UC Irvine Health, who has been overseeing the team of doctors treating President Clinton pic.twitter.com/n3mJHesjfC

— Angel Ureña (@angelurena) October 17, 2021