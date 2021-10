O alemão Félix Brych vai dirigir na terça-feira o FC Porto-AC Milan, do grupo B da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o esloveno Slavko Vincic será o arbitro do Besiktas-Sporting, do grupo C, divulgou este domingo a UEFA.

No Estádio do Dragão, em encontro da terceira jornada da prova, Brych, de 46 anos, terá Mark Borsch e Stefan Lupp como assistentes e Daniel Schlager fará de quarto árbitro.

O videoárbitro (VAR) ficará a cabo do também germânico Marco Fritz, com a assistência do inglês Chris Kavanagh.

O encontro está agendado para as 20:00.

Mais cedo, às 17:45 (18:45 locais), em Istambul, Slavko Vincic, de 41 anos, irá liderar uma equipa totalmente eslovena, com Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes e Rade Obrenovic como quarto árbitro. No videoárbitro (VAR) estará Matej Jug e Jure Praprotnik.