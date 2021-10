"Os adeptos da Juventus não me amam", disse uma vez Mourinho, que desta perdeu mesmo em Turim

A última vez que José Mourinho passou pelo estádio da Juventus, onde este domingo foi pela Roma, as coisas incendiaram rapidamente após o final do encontro, que o Manchester United, então orientado pelo português, venceu por 2-1, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões 2018/2019. No final desse jogo, Mourinho colocou a mão junto ao ouvido como que a pedir para os adeptos da Juve falarem mais alto. No final desse encontro, acabou por dizer que talvez não o devesse ter feito.”Fui insultado durante 90 minutos. Vim aqui para fazer o meu trabalho, nada mais. Não ofendi ninguém, apenas fiz um gesto que indicava que os queria ouvir falar mais alto. Provavelmente não o deveria ter feito, e de cabeça fria talvez não o teria feito. Mas com a minha família insultada, e até mesmo a minha família do Inter, reagi assim. Não os insultei, respeito a Juventus, os jogadores da Juventus, o treinador da Juventus, e tudo que tenha a ver com a Juventus”, disse então.

E Mourinho ter falado do Inter na altura não foi surpreendente, visto que nos dois anos da primeira passagem do português por Itália, entre 2008 e 2010, a rivalidade já existia. Aliás, nesse jogo entre United e a equipa italiana fez questão de explicar, ainda de forma mordaz, o porquê: “Eles [adeptos da Juventus] não me amam, eu percebo. O período mais difícil para eles foi quando ganhei o triplete [Serie A, Taça de Itália e Liga dos Campeões com o Inter] num ano [2009/2010]”.

No entanto, já mais recentemente, o special one diz que “nunca” se preocupou com o “porquê” da rivalidade com a equipa de Turim. “Para mim, chegar a Milão em 2008 bastou. Eu senti imediatamente que era um jogo muito especial. Isso era suficiente. Cheguei, vesti a camisola do clube e fui arrebatado por todas as sensações e emoções que fazem parte do seu ADN. Sentia isso em mim todas as vezes que enfrentávamos a Juventus. Tornou-se parte de mim. Se era importante para o meu clube, tornou-se ainda mais importante para mim”, frisou.

Antes da deslocação deste domingo para, pela sua nova Roma, defrontar a Juventus, o saldo de José Mourinho frente à vecchia signora era positivo: quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Passando ao jogo, este nem começou nada mal para os romanos, que estiveram bem nos primeiros minutos, a tentar sair rápido com bola, em jogadas mais explosivas, mesmo através dos médios que queriam conduzir o esférico e não só jogar em ataque posicional. Houve alturas durante o primeiro tempo em que os avançados da Juventus estavam a defender bem dentro do seu meio-campo, mas nessas alturas faltou à Roma o passe de risco, tentar desenvencilhar-se mais rapidamente da boa organização da Juve.

Um pouco contra a corrente do jogo, foi a Juventus que marcou aos 16′, através de Moise Kean, de cabeça, num ressalto após um cabeceamento de Betancur. A vantagem apenas fez com que a equipa de Massimiliano Allegri se sentisse ainda mais confortável em defender um pouco mais atrás, muito bem organizados, e, ajudados pela lentidão romana, aguentaram bem o restante da primeira parte, até aos 40′, quando surgiu um penálti para a equipa da Roma. Chamado a marcar, no entanto, o francês Veretout não conseguiu desfeitear Szczesny, com o polaco a defender o remate. Penálti falhado pela equipa de Mourinho e, pouco depois, o intervalo.