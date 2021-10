O Partido Socialista foi este domingo a força mais votada na repetição das eleições para a Assembleia de Freguesia de Cristelo, concelho de Paredes, distrito do Porto, depois do empate com a coligação PSD/CDS-PP nas autárquicas de 26 de setembro.

A lista do PS, liderada por José Rodrigues, teve 602 votos, mais três que o PSD/CDS-PP, assegurando assim a maioria absoluta.

A coligação PSD/CDS-PP, designada “Primeiro as Pessoas”, garantiu 599 votos e a lista da CDU teve 10 votos.

Verificaram-se ainda quatro votos brancos e 10 nulos.

Nas eleições de 26 de outubro tinha-se registado um empate entre as listas da coligação PSD/CDS-PP, do presidente cessante Carlos Franclim, e do Partido Socialista, ambas com 533 votos.