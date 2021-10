A PSP deteve este domingo três homens, em Elvas, no distrito de Portalegre, por suspeitas de tráfico de droga, apreendendo liamba, cocaína e heroína, armas, munições e dinheiro, anunciou a força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Portalegre da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou que os detidos, todos residentes na cidade de Elvas, têm idades entre os 18 os 39 anos.

As detenções, segundo a polícia, foram feitas por agentes da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Elvas do Comando Distrital de Portalegre, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga.

Os elementos policiais deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a dois mandados de busca a estabelecimentos comerciais, em Elvas.

Nas buscas, adiantou a PSP, foram apreendidas 196,7 gramas de liamba, 27 doses individuais de cocaína e 13 de heroína, um automóvel, 2.734,57 euros em dinheiro, duas pistolas, sete munições, 15 cartuchos, uma soqueira e uma arma branca.

A polícia apreendeu também quatro balanças de precisão, quatro armas de pressão de ar, uma máquina de jogo de fortuna ou azar, 345 sacos de fecho-éclair e outros artigos alegadamente relacionados com o tráfico de droga.

De acordo com a PSP, dois dos suspeitos ficaram detidos e vão ser presentes a tribunal, na segunda-feira, para aplicação de eventuais medidas de coação, tendo o outro sido restituído à liberdade por indicação do Ministério Público.

Os agentes da polícia recolheram ainda um cão, por haver “fortes suspeitas” de o animal ser “vítima de maus tratos”, os quais foram alegadamente “cometidos por um dos detidos”.

Nesta operação, além de agentes da Divisão Policial de Elvas do Comando Distrital de Portalegre da PSP, participaram também elementos da Unidade Especial de Polícia.