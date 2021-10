Na produção de automóveis, como em tudo o resto que seja fabricado em série, o tempo necessário para construir uma unidade é determinante para o seu custo e a respectiva margem de lucro. A Volkswagen realçou a importância deste ponto, com o seu CEO a anunciar que a Tesla necessitava apenas de 10 horas, contra as 30 horas do rival alemão.

Para produzir com rapidez, é necessário que o produto seja concebido para o permitir, mas é igualmente preciso que existam soluções tecnológicas para agilizar o processo. Para a Tesla, a solução encontrada passou pela substituição das várias dezenas de pequenas peças estampadas (aproximadamente 79), soldadas entre si, para formar a zona frontal do chassi, por apenas uma peça de grandes dimensões, fabricada por um processo de fundição sob pressão, utilizado pela primeira vez na indústria automóvel em modelos de grande produção, como os Model 3 e Model Y.

O construtor norte-americano estendeu as enormes peças fundidas às zonas frontal e traseira do chassi, substituindo assim 211 peças estampadas e soldadas entre si, por apenas duas fundidas. E fez saber que há mais ganhos a caminho, uma vez que a estrutura central que suporta o pack de baterias também vai ser fundida e todo o sistema tem ainda espaço para evoluir 25% no ciclo de produção e 10% no período entre ciclos.

Um dos presentes na apresentação da Gigafactory Berlim foi o youtuber Alex Avoigt, que teve a oportunidade de conversar com um dos responsáveis pelos equipamentos fabricados pelos italianos da IDRA, que realizam as fundições sob pressão. Avoigt apercebeu-se que há oito equipamentos destes na fábrica europeia da Tesla que, segundo afirma, são capazes de produzir 1 milhão de peças cada, entre o rear underbody (RUB) e o front underbody (FUB).

Os equipamentos para fundição sob pressão da IDRA, utilizados hoje pela Tesla, conseguem gerar pressões entre 3000 e 4500 toneladas, sendo utilizados nas RUB e FUB, a que se vai juntar a estrutura para o pack de baterias. Curiosamente, Avoigt avançou ainda que o Grupo VW está decidido a avançar com a fundição sob pressão para as novas plataformas eléctricas do projecto Trinity.

According to @alex_avoigt sources, Tesla (& IDRA ?) is developing a 12,000 ton Gigapress to cast a car in a single piece.

