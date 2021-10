Depois a disputa estava em cada palavra de resposta sobre as internas. Paulo Rangel não quis comentar a neutralidade anunciada de Carlos Moedas nas eleições do PSD, mas lembrou que é “um grande amigo” e que é um “grande adepto dos novos tempos”. Ora, novos tempos significa renovação, que significa trocar de líder.

Mas Paulo Rangel mandaria também um indireta mais direta a Rio: “Creio que fui dos únicos que acreditei mesmo até ao fim naquela quinta-feira de grande comício a que as televisões faltaram na altura. Ali disse a muita gente que podíamos ganhar e ganhámos”. O eurodeputado queria sugerir que, ao contrário das televisões e de Rui Rio (que foi nesse dia para os Açores e não participou no comício final de Moedas nem na descida do Chiado), Rangel foi um dos principais oradores desse mesmo comício.

Rio acabaria por responder a Paulo Rangel e aos seus apoiantes, que dizem que o presidente do PSD não teve grande influência no resultado. Já depois de Carlos Moedas falar, o presidente do PSD disse que um dos seus grandes objetivos era vencer Lisboa e chamou a si parte dos louros da vitória da capital: “Tenho consciência, alguns não têm, que dei um contributo importante para que isto possa acontecer”. O “alguns não têm” era para Rangel e rangelistas.

A hesitação de Rio: “Não vai demorar muito”

Rio não perde uma oportunidade para lembrar aos jornalistas que é o presidente em funções. Questionado sobre se está pronto para ser protagonista na mudança no país, Rui Rio não respondeu sobre a sua recandidatura (“percebo onde quero chegar”, diz), mas reafirma que é ele o líder social-democrata: “Aquele que é o presidente do PSD tem de estar sempre [preparado ser protagonista da mudança no país], como é evidente, senão não se propõe ser presidente do PSD, como me propus-me ser e, portanto, estou”.

Além disso, como tinha dito na noite do Conselho Nacional, insistiu que em breve todos vão saber se é ou não candidato: “Não vai demorar muito a saberem isso”. Quanto à neutralidade de Carlos Moedas (que o referiu no discurso por via de uma menção especial embora seja mais próximo de Rangel) nas diretas, Rio optou por não comentar: “Parte interna, não. Hoje é a câmara de Lisboa, é uma festa para o PSD”.

Carlos Moedas voltaria a fazer um elogio a Cavaco Silva (a que chamou, por cortesia, de “Presidente”), particularmente relevante depois de ter igualmente elogiado o artigo de opinião em que o antigo primeiro-ministro criticou o estilo de oposição de Rui Rio.

Já no fim da sessão admitiria, no entanto, o presdiente do PSD admitiria a recandidatura ocupa neste momento os seus pensamentos, mais do que a “festa” em que acabara de participar: “Evidente que estou a pensar mais na questão interna do partido do que na Câmara de Lisboa.”

Mais lateral na disputa, mas ainda assim acercado de jornalistas sobre o assunto, Luís Montenegro considerou que Lisboa pode ser “uma demonstração de como o PSD podem intervir na sociedade e de que a partir da câmara de Lisboa como nós do PSD podemos intervir na sociedade, podemos transformar a sociedade e oferecer melhor qualidade de vida aos nossos concidadãos”.

Para Montenegro esta é a “grande oportunidade” que o PSD tem para “mostrar ao país todo o nosso potencial de intervenção cívica e política”. Isto com o objetivo de “darmos ao país aquilo que não tem hoje: uma alternativa de Governo que possa transformar Portugal”. Mais uma vez, o antigo líder parlamentar rema para o mesmo lado de Rangel, uma vez que admite que aproveita para dizer que atualmente não há uma alternativa ao executivo de António Costa.