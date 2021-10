A cidade neozelandesa de Auckland vai manter o confinamento por mais duas semanas, apesar de já ter 70% da população vacinada contra a Covid-19.

Jacinda Ardern, primeira-ministra, pretende evitar um pico no número de casos e hospitalizações e “proteger comunidades vulneráveis o máximo possível” enquanto o país aumenta os números da vacinação.

“Se conseguirmos manter o número de casos baixo enquanto vacinamos as pessoas, isso torna as coisas mais fáceis para controlar a Covid-19 e para aliviar as restrições no futuro”, diz a primeira-ministra neozelandesa, citada pelo The Guardian.

A Nova Zelândia registou esta segunda-feira mais 60 casos, dos quais 57 em Auckland. A maior cidade do país, com uma população de um milhão e 700 mil pessoas, enfrenta um surto da variante Delta e está em confinamento desde agosto.

Auckland já administrou a primeira dose da vacina a 89% da população e já conta com uma percentagem de 70% totalmente vacinada. A Nova Zelândia já vacinou 55% da sua população totalmente e 70% das pessoas já tem a primeira dose.