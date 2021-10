De “acordo político” para “acordo orçamental”. O Bloco de Esquerda corrigiu o tiro com que pareceu querer dar a entender que desejava uma nova geringonça e já enviou ao Governo, ao início da tarde desta segunda-feira, a lista de propostas que quer ver inscritas no Orçamento do Estado para o viabilizar.

Em jeito de prefácio, o documento, a que o Observador teve acesso, começa por recordar que em 2019 o PS “rejeitou um acordo para a legislatura” que incluísse medidas extra-Orçamento — à cabeça as laborais — porque “preferia negociações ocasionais” e “rejeitava reconsiderar a legislação laboral”.

Agora, o Bloco vem argumentar que “a vida provou que a primeira escolha precipita tensões políticas”. Além disso, reforça, a “hoje consensual mudança de atitude sobre a segunda opção” prova que será preciso mexer no núcleo da legislação laboral e avaliar as “questões estruturantes da política de rendimentos e das relações laborais”. “Um acordo orçamental deve incluir metas para as políticas fundamentais a desenvolver durante o ano da sua vigência”, frisa — é portanto um acordo para a duração do Orçamento, mas não além disso.

As medidas incluídas no texto são as que já tinham sido apresentadas anteriormente, mas agora “formalizadas sob forma de redação de norma legal, a pedido do governo e em prol de um avanço na negociação em curso”, refere o Bloco. E acrescenta uma farpa ao Governo, com quem se reunirá nos próximos dias: “Até hoje não nos foram apresentadas contra-propostas (com duas únicas excepções que reforçaram o impasse negocial: a regra que mantém a caducidade dos contratos de trabalho e outra que limita a dedicação plena dos profissionais de saúde no SNS a um universo reduzido)”.

Um último recado, provavelmente em referência às leis laborais e às regras de Bruxelas sobre o tema: “Sublinhamos que o Estado português é soberano para tomar decisões em qualquer das matérias tratadas nas presentes propostas e que nenhuma delas está submetida a qualquer forma de tutela externa”.

Na lista de medidas, redigidas em moldes legais, encontram-se: