David Henderson declarou-se culpado da morte de Emiliano Sala, jogador argentino de 28 anos que morreu em janeiro de 2019 na sequência da queda da avioneta em que viajava de Nantes para Cardiff. O piloto britânico está acusado de ter colocado em risco a vida de Sala devido à forma descuidada como agiu perante as más condições de voo e, em outubro do ano passado, foi libertado sob fiança e garantiu estar inocente.

Henderson, de 66 anos, declarou-se culpado depois de ter pedido para ser novamente ouvido na véspera do início do julgamento, que vai decorrer no Cardiff Crown Court, no País de Gales. O inglês, um experiente piloto de York, foi o funcionário originalmente contratado pelo Nantes para pilotar Emiliano Sala de França para o Reino Unido depois de concluída a transferência do avançado para o Cardiff. Depois de a escolha do avião ser desde logo atípica — no futebol, normalmente, os jogadores viajam de jato privado e não em pequenas avionetas como aconteceu neste caso –, David Henderson acabou por delegar a função de pilotar o argentino para um amigo.

“Queres um fim de semana em Nantes?”, terá Henderson perguntado a David Ibbotson, o inglês que acabou por se despenhar com Sala no Canal da Mancha e a quem o piloto original pagou estadia na cidade francesa, onde este se encontrou com o jogador. Ora, Ibbotson, cujo corpo nunca foi encontrado, não estava qualificado para realizar um voo daquele calibre, já que havia deixado expirar a licença de voos comerciais dois meses antes

Segundo o livro “The Killing of Emiliano Sala”, do jornalista Harry Harris, David Ibbotson era um experiente paraquedista, o que abre a porta à possibilidade de o piloto ter saltado do avião antes da queda. David Henderson, esse, chegou a ser dado como morto logo depois do acidente — precisamente porque se achava que era ele que estava a pilotar a avioneta — mas acabou por revelar numa publicação no Facebook que não era ele, mas sim um amigo, que estava com Emiliano Sala.

Em junho de 2019, cerca de cinco meses depois do desastre, a polícia deteve um indivíduo de 64 anos suspeito de estar envolvido na morte do jogador. Ainda que a identidade do homem nunca tenha sido revelada, a comunicação social inglesa e francesa sempre avançaram que se tratava de David Henderson. Em outubro do ano passado, o piloto foi libertado sob fiança antes de ser presente a julgamento e garantiu estar inocente. Agora, na véspera de começar a ser julgado, reconheceu a responsabilidade.

A pequena e frágil avioneta em que Emiliano Sala viajava de Nantes para Cardiff despenhou-se no Canal da Mancha no dia 21 de janeiro de 2019. O corpo do jogador, assim como alguns vestígios do avião, só foi encontrado a 3 de fevereiro, duas semanas depois e numa altura em que os dois clubes, os antigos e futuros colegas e os antigos e futuros treinadores — lote onde se incluía Sérgio Conceição, que o treinou no Nantes — já tinham prestado as devidas homenagens. Antes ainda de ser encontrado o corpo de Sala, começaram a aparecer na comunicação social indicações de que o próprio jogador estava com receio de voar na pequena avioneta.

“Isto parece que está tudo a cair aos bocados. Pai, estou cheio de medo”, lia-se na mensagem enviada pelo argentino ao pai, minutos antes de embarcar. O pai, Horacio, morreu três meses depois do filho, na sequência de um ataque cardíaco. E a família Sala, sem explicações, sem respostas, sem ajuda, viu-se destroçada por um acidente onde só agora os detalhes começam a ser desvendados.