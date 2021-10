A mostra Dias do Cinema Português em Berlim regressa em novembro, depois de um ano de pausa por causa da pandemia de Covid-19, com mais sessões distribuídas por todo o mês.

No total são 16 filmes de vários géneros e temas, muitos deles já premiados, uma homenagem à atriz Fernanda Lapa, que morreu a 06 de agosto de 2020, e ainda uma conferência que assinala os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação.

A responsável pela iniciativa e presidente da Associação 2314, Helena Araújo, admite que a preparação não foi fácil devido às limitações e incertezas causadas pela situação atual, o que implicou “assumir vários riscos”.

A mostra abre no dia 02 de novembro com o filme “Variações”, de João Maia, uma cinebiografia de António Variações, cantor português e ícone dos anos 1980.

“A escolha dos filmes foi complicadíssima, porque como parámos um ano, havia muitos filmes para escolher e é muito difícil deixar alguns dos que gostamos de fora. Foi difícil escolher por termos tanta oferta. O resultado é um programa muito grande, que nos dá muita satisfação”, assumiu Helena Araújo.

Para permitir ao público ver vários filmes, o período em que estes serão exibidos vai ser distribuído por todo o mês de novembro, principalmente às segundas e quartas-feiras.

As pessoas estão com vontade de ter cultura, mas não saem. As salas continuam a não encher, voltou a haver oferta cultural, mas as salas continuam relativamente vazias. […] Parece-me que as pessoas estão com vontade, mas com medo ao mesmo tempo”, acrescentou a presidente da Associação 2314.