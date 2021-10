Em noite de leilão, a estrela foi Vieira da Silva. E ninguém comprou o Amadeo

Já dizia Pedro Maria de Alvim, sócio-gerente da leiloeira, “há pouca gente com muito dinheiro, mas muita gente com bastante”. Talvez por isso, as obras de valores mais baixos tenham sido aquelas que mais depressa foram compradas. Um Malhoa por 40 mil euros; Alfredo Keil a 20 mil e 9.500 euros – veja-se a disparidade de valores –; a magnífica “Vista de Praia”, de António Carneiro, chegou aos 60 mil euros; “Aqueduto das Águas Livres”, de Eduardo Viana, também atingiu os 40 mil euros; e António Dacosta, o fenomenal “Cuidado com os Filhos”, saiu por 50 mil.

Sem sequer terem sido licitados, para além do grande Amadeo de Souza-Cardoso que nem a Gulbenkian, qual casa mãe a quem a viúva do pintor vendeu quase a totalidade da sua obra após a sua morte prematura aos 30 anos, se interessou por ele, Sarah Affonso e Carlos Reis também não conseguiram atrair compradores.

Os quadros, claro, continuam disponíveis para venda. Poderá alguém querer comprá-los num próximo leilão? A arte nunca se cansa de viver.