O enorme Discovery (4,96 m de comprimento) está disponível numa nova série especial, cuja lista de equipamento de série é, também ela, enorme. A chamada edição Metropolitan, que em Portugal é proposta por valores a partir de 127.197€, junta o melhor de dois mundos ao aliar o modelo mais emblemático da gama à configuração desportiva R-Dynamic HSE, acrescentando-lhe uma série de especificações que diferenciam visualmente esta edição especial e proporcionam maiores níveis de conforto a quem segue a bordo.

Por fora, a grelha e a inscrição Discovery no capot da frente passam a exibir detalhes com brilho, enquanto os pára-choques recebem inserções em “Hakuba Silver”. Para um perfil mais imponente, as jantes de liga leve são as maiores que o Discovery monta (22 polegadas) e distinguem-se pelo polimento espelhado e pormenores em cinza brilhante, deixando ver as pinças de travão pretas. A complementar tudo isto, um tecto de abrir panorâmico e um tejadilho também negro, para maior contraste com a carroçaria.

Já no habitáculo, a versão de topo Metropolitan caracteriza-se por oferecer, de série, o head-up display, que facilita a vida do condutor ao permitir-lhe não retirar os olhos da estrada enquanto vai ao volante, multifunções e aquecido. Juntam-se ainda a estes dois elementos, que habitualmente são cobrados como extras, um compartimento refrigerado na consola dianteira, com um acabamento específico (que a marca designa por “Titanium Mesh”), o ar condicionado automático de quatro zonas e o sistema de carregamento de smartphones por indução.

Sob o capot, o Land Rover Discovery Metropolitan pode montar um motor a gasolina de 360 cv (P360 / desde 127.197,30€) ou a gasóleo com 300 cv (D300 – desde 138.090,69€), ambos 3,0 litros e seis cilindros em linha ligeiramente electrificados (mild hybrid de 48 V), o que lhes permite estar conforme a norma Euro 6d-Final. Qualquer um dos dois sempre associados a uma caixa automática de oito velocidades e sistema de tracção integral.

A Land Rover destaca a versatilidade do seu Discovery, ao poder transportar até sete ocupantes, oferecendo uma bagageira a condizer mediante o número e as posições dos bancos e realça que o ambiente a bordo pode ser filtrado, graças um sistema de purificação do ar do habitáculo que monitoriza a qualidade do ar no interior e filtra as partículas nocivas.

A capacidade de reboque, de até 3500 kg na Europa e 3720 kg apenas nos EUA, continua a ser outro dos atributos deste Discovery que, quando atrelado, simplifica as manobras de marcha-atrás graças ao sistema de Assistência Avançada ao Reboque, que custa 376€. Isto a somar aos 1155€ da bola de reboque, se tiver accionamento eléctrico, ou 669€, se for amovível.