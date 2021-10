A Fertagus alerta para atrasos significativos na circulação de comboios entre Lisboa e a margem Sul esta manhã. Tudo porque a circulação no tabuleiro da ponte 25 de A cobril esteve suspensa nos dois sentidos, entre as seis e meia e as oito horas.

Ao Observador fonte da transportadora explica que a circulação foi interrompida devido à presença de uma pessoa na linha. Sabe-se agora que é um homem, estrangeiro e tem cerca de 20 anos. Por volta das 11h00, a PSP informou que o jovem foi encontrado, sem ferimentos, “normalíssimo” e que está numa esquadra.

Estava na ponte a tirar fotografias, diz Artur Serafim, Comissário da PSP em Lisboa. Por isso, está detido por violar a segurança nas comunicações, “uma vez que esteve a obstruir a segurança rodoviária durante um período extenso de tempo”. A empresa vai apresentar queixa.

Entretanto, a circulação de comboios foi parcialmente retomada. Mas a empresa deixa o alerta: as ligações entre Lisboa e a Margem sul vão ter atrasos significativos e constrangimentos ao longo de toda a manhã.