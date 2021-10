A NATO não recebeu, até agora, qualquer comunicação oficial da Rússia informando de que vai fechar a sua missão junto da Aliança Atlântica, revelou esta segunda-feira a porta-voz da organização, Oana Lungescu.

“Tomámos conhecimento das declarações à imprensa do ministro [dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, mas não recebemos qualquer comunicação oficial sobre as questões que ele levantou”, disse a porta-voz, citada pela agência de notícias espanhola Efe.

A Rússia anunciou esta segunda-feira o encerramento da sua representação junto da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), bem como o fecho dos gabinetes de informação e de ligação militar da Aliança Atlântica em Moscovo, em resposta à recente expulsão de oito diplomatas russos.

Em resposta às ações da NATO, suspendemos as atividades da nossa representação permanente junto da Aliança, incluindo o trabalho do nosso principal representante militar, a partir de 01 de novembro”, declarou Lavrov em conferência de imprensa.

O MNE russo anunciou igualmente o fecho do gabinete de ligação militar da NATO em Moscovo, indicando que “a acreditação dos seus funcionários será revogada a partir de 01 de novembro”, e garantiu ainda que fechará também o gabinete de informação da NATO na capital russa, com sede na embaixada da Bélgica.

Na opinião do chefe da diplomacia russa, a NATO “não está interessada em qualquer diálogo em igualdade de direitos, nem em qualquer trabalho conjunto”.

“Portanto, não vemos necessidade de continuar a agir como se fosse possível uma mudança no futuro, porque a NATO já declarou a impossibilidade destas mudanças”, concluiu.

A 07 de setembro, o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, influenciou a disposição da NATO para dialogar com a Rússia, apesar da negativa do país à realização de uma reunião, relatou o próprio numa conferência de imprensa.

“A nossa posição em relação à Rússia é consistente e clara: baseamo-nos na nossa dupla via de dissuasão e defesa e diálogo. Estamos prontos para iniciar um diálogo significativo com a Rússia e convocar uma reunião do Conselho NATO-Rússia”, disse então Stoltenberg, após uma reunião do Conselho do Atlântico-Norte, o órgão decisório máximo da Aliança.

O Conselho NATO-Rússia é o principal fórum de diálogo entre as duas partes, que o convocam periodicamente.

Um dia antes, a Aliança tinha anunciado a retirada da acreditação a oito membros da missão russa junto da NATO que “eram agentes dos serviços secretos não-declarados”, segundo Stoltenberg, que assegurou que vinham constatando “desde há já algum tempo um aumento das atividades ameaçadoras da Rússia”.