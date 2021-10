Artigo em atualização

O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, em entrevista à TVI, diz que “o país não perceberia que existisse uma crise política” e que “não é desejável” que acontece, mas que o Governo tem de “negociar com os parceiros de esquerda”. O eurodeputado também que considera “muito pouco provável uma crise política” e acrescenta que, mesmo que houvesse uma crise política, isso em nada alteraria a necessidade de o PSD continuar o seu curso de fazer uma clarificação interna”.

Paulo Rangel diz que uma crise política é “um cenário altamente especulativo” e que “não há nenhum risco para o PSD de não ter uma liderança forte caso aconteçam eleições em fevereiro ou março”. Sobre se estaria preparado para essa candidatura, inclusive fazer um programa eleitoral, o eurodeputado diz que “o PSD tem um programa”, numa alusão às “linhas gerais” do partido e não ao programa eleitoral que Rui Rio levou a votos em 2019.

Para o antigo líder parlamentar do PSD — aqui na mesma linha de Rui Rio — “não compete ao PSD aprovar o Orçamento”, argumentando “o PSD é oposição e este orçamento é um mau orçamento”. Para Paulo Rangel, entre vários outros problemas que aponta ao documento estratégico, “o alívio fiscal é muito reduzido”.

O eurodeputado diz que não tem “nenhum estado de alma” quanto a uma recandidatura de Rui Rio, diz que tem “respeito pessoal e político” pelo atual líder (que conhece há mais de 20 anos) e que “qualquer decisão que ele tome”, respeitará com “enorme recato”. “Se for candidato, disputarei as eleições com ele; se não for, não deixarei de respeitar essa decisão”, acrescenta.

Sobre ter sido o candidato às europeias de Rio, Rangel lembrou que foi candidato com Ferreira Leite, com Passos Coelho e com Rui Rio e que todos eles o escolheram porque é “leal, colaborador, que trabalha com todos os presidentes, mas livre”. E acrescentou que “não deixou de fazer as críticas em privado e nos órgãos nacionais” quando discordava deles.

O eurodeputado lembra que não apoiou Rui Rio em 2017, mas que apoiou em 2019 porque ia o líder prometeu que ia procurar a “congregração do partido” e que ia apostar nas autárquicas. Não tendo corrido como esperava, afastou-se. Paulo Rangel acrescenta, porém, que “a diferenciação” entre ambos sempre existiu: “Tínhamos diferenças na questão da justiça e na questão da liberdade de imprensa e do papel da comunicação social, tivemos sempre posições bastante distantes“.

Ainda nas diferenças entre ambos, Rangel diz que “uma questão de tom de voz”, acrescentando que “quando um líder resolve acabar com os debates quinzenais, não estamos a falar sobre tom de voz, mas de conceção de democracia e papel do Parlamento”. “Eu até aceitaria já, num compromisso, que os debates com o primeiro-ministro, com o formato que tinham, passassem para mensais”, defende o eurodeputado.

O eurodeputado diz que o PSD nunca devia ter abdicado destes debates com um “Governo como o de António Costa, que tem instintos controleiros em toda a sociedade, procura dominar toda a sociedade de uma forma preocupante, seja nas áreas da comunicação social, nas áreas da justiça, seja no domínio da agenda”. Paulo Rangel diz que fez “dezenas de debates quinzenais” com José Sócrates e conseguiu tirar a maioria ao então primeiro-ministro socialista.

Quanto ao facto de não ser deputado, Rangel garante que vai ser “um presidente do partido muito presente no Parlamento, vou usar o meu gabinete, vou lá estar todas as semanas, vou reunir com todos os deputados, vou definir a estratégia com eles”.

Rangel diz que, “do seu lado”, não há ataques pessoais. Há, sim, um projeto diferente, que pretende congregar o PSD e de fazer uma “oposição mais firme, mais visível, mais efetiva” e “apresentar alternativa que crie esperança nos portugueses”.

Relativamente à sua estratégia, Rangel insiste que o PSD é um “partido de vocação maioritária” e que se unir o partido e fizer uma “oposição dura, veemente, mas responsável” e apresentar uma “alternativa de esperança” aos portugueses conseguirá trabalhar para “ser um partido maioritário”. Ainda assim acrescenta que “o PSD nunca esteve nem estará fechado a fazer acordos, seja com o CDS, um parceiro preferencial, seja eventualmente, se for caso disso, com a Iniciativa Liberal”. Questionado sobre se deixa de fora o Chega, Rangel respondeu de forma clara: “Certo”.

Paulo Rangel quer ir buscar votos ao centro, incluindo ao centro-esquerda, mas diz que também quer incluir o espaço do centro-direita à direita moderada, que Rui Rio ignorou. “O Governo do PSD nunca será feito com um partido radical”, admite o eurodeputado. O candidato à liderança do PSD diz que “Portugal já teve vários governos minoritários” e lembrou que “o primeiro Governo de Cavaco Silva, que foi de grande sucesso, teve 29%”. Ainda assim, Rangel diz que o centro-direita “tem todas as condições para uma maioria absoluta, com 42, 43%”, mas se isso não acontecer “há condições para governar e, numa outra ocasião, conseguir essa maioria”.

Rangel revela que “houve duas ou três investidas no final de julho” de campanhas negras para que não fosse candidato à liderança do PSD, mas considera que este é “um capítulo que está arrumado“. Sobre o facto de como político ter de assumir a homossexualidade, Paulo Rangel, insistiu não querer falar mais da sua vida pessoal, embora tenha dito que não será normal que tenha de falar do assunto, mas “ainda é salutar e necessário”.

Questionado sobre se teria o apoio de Pedro Passos Coelho, Paulo Rangel diz que “não pode falar” pelo antigo líder do PSD e que, por isso, desconhece se o seu antigo adversário o apoio: “Não sei se me apoia ou não“. Rangel diz que fala “frequentemente com Passos Coelho” e tem uma “relação de grande à vontade” com ele, mas que não se aconselhou com o antigo líder do PSD porque um candidato não deve “procurar tutela”.

Rangel diz que quer promover a “unidade” do PSD e que, para isso, não precisa de ser tutelado por ninguém. “O grande objetivo é mostrar um PSD unido”, diz o candidato à liderança do PSD.