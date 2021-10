Numa altura em que os bilionários estão na ordem do dia, “Sucession” apresenta-se com uns valores de produção que, efetivamente, se esforçam por replicar a obscenidade da riqueza extrema. Não mandam ninguém ao espaço num gigantesco pénis reluzente, mas há, por exemplo, uma cena nesta temporada na qual pai e filho desavindos se dirigem a uma mesma reunião cada qual no seu jato privado – e, depois, cada qual no seu helicóptero. O torrar de dinheiro sem questionar, a ideia de que a vida sempre foi assim e sempre será, como se fosse um direito hierárquico, monárquico, absoluto. É como um tabuleiro de xadrez onde só há aristocracia, onde os peões nem têm direito a um quadrado, de invisíveis que são.

A terceira temporada comprova que “Sucession” está naquela fase de pico de forma na qual cada grupo de episódios é melhor do que aquele que o antecedeu. Com a Netflix a apostar em conteúdos mais descartáveis e a HBO a arriscar mais em mini-séries, “Sucession” é talvez o último grande bastião da chamada golden age of television. Uma série longa, que se demora no seu requinte, com uma impressionante atenção ao detalhe, soberbamente interpretada, muito bem realizada e editada – e escrita com tal precisão que nenhuma fala é menos que um dez em dez. O ritmo de cada episódio é vertiginoso, mas o caminho até lá chegar foi ponderado e aperfeiçoado, sem exageradas pressas.

O resultado é uma sucessão de cenas épicas que incluem (não vou spoilar, vá) uma música dos Nirvana a rasgar num sistema de som, um copo de champanhe a levar um safanão para evitar um brinde desmerecido, catálogos de prisões ou um saco de papel com um gato imaginário. Passemos nós tempo guloso com os Roy, já que eles não gostam de passar tempo uns com os outros. Venha a quarta temporada.