O cenário não era propriamente o melhor: nenhuma vitória nesta edição de regresso à Liga dos Campeões, nenhuma vitória em quatro encontros realizados na Turquia, apenas um golo marcado (consentido, muito consentido) e seis sofridos, zero margem de risco para defrontar o Besiktas. No final, o cenário dificilmente poderia ser melhor: primeiro triunfo na Champions, primeiro triunfo em solo turco, uma goleada com três golos apontados logo nos 45 minutos iniciais. O Sporting conseguiu a sua emancipação na principal prova europeia de clubes e também Rúben Amorim conseguiu o seu primeiro sucesso como treinador.

Num encontro que marcou a estreia de Pedro Gonçalves na Champions, fazendo quase 90 minutos depois da ausência por lesão durante mais de um mês, Coates foi a figura tornando-se o primeiro central uruguaio a bisar numa partida da Liga milionária, Pablo Sarabia apontou o primeiro golo pelos leões quebrando um jejum de dois anos na competição e Paulinho voltou também aos remates certeiros depois de duas bolas nos ferros na segunda parte. Com tudo isso, a vitória manteve o conjunto verde e branco na luta por uma das duas posições que dão acesso aos oitavos da Liga dos Campeões e mereceu exibição de gala.

⌚️Apito final: BSK 1-4 SCP ⚠️HISTÓRICO!!! O ????Sporting faz pela 1.ª vez 4 golos fora de casa numa partida da ⭐️Champions League. Fez 4 golos frente a Schalke, em 2014 e Besiktas em 2021. pic.twitter.com/KHF1GVOMw9 — playmakerstats (@playmaker_PT) October 19, 2021

Deixando de fora vitórias folgadas conseguidas ainda na Taça dos Clubes Campeões Europeus, como com os modestos Shelbourne ou o Floriana, o Sporting alcançou aquela que passa a ser a maior vitória na Liga dos Campeões, com o pormenor de coincidir com o primeiro encontro em que conseguiu marcar quatro golos na condição de visitante, algo que acontecera apenas com o Schalke 04 mas em casa. E foi por aí que Rúben Amorim comentou a goleada, destacando a forma como a equipa chegou aos golos.

⌚️Apito final: BSK 1-4 SCP ⚠️Juntando ⭐️Champions League e ????Taça dos Campeões Europeus esta foi a 7.ª goleada dos leões:

1962 ????????Shelbourne

1970 ????????Floriana x2

1982 ????????Dinamo Zagreb

1997 ????????Monaco [UCL]

2001 ????????Dynamo Kyiv [UCL]

2021 ????????Besiktas [UCL] pic.twitter.com/MsTEKTQSw8 — playmakerstats (@playmaker_PT) October 19, 2021

“Os jogadores e a equipa técnica venceram este jogo, resolvemos com bola parada. Dois golos da mesma maneira, depois o penálti onde também é o Coates a cabecear… As bolas são bem metidas e as situações bem trabalhadas. Se acontece uma vez pode ser sorte, se acontece duas vezes tem de ser dar mérito ao trabalho. Mérito ao Carlos [Fernandes], Adélio [Cândido] e Emanuel [Ferro] e aos jogadores, hoje eles desbloquearam o jogo”, assumiu o treinador leonino na conferência de imprensa após o encontro.

⌚️Apito final: BSK 1-4 SCP ⚠️Foi a primeira goleada fora de casa do ????Sporting na ⭐️Champions League:

1997 ????????Monaco, V 3-0 (estreia na prova)

2001 ????????Dinamo Kyiv, V 3-0

2021 ????????Besiktas V 1-4 pic.twitter.com/Q5J9zrHAoe — playmakerstats (@playmaker_PT) October 19, 2021

Penálti? Fui eu que mandei o Porro. Disse que era o Pote [saiu lesionado naquele momento] a bater porque queria mudar o lado, eles tinham reparado que o Porro tinha marcado dois penáltis, o que não quer dizer que marcasse sempre para o mesmo, não estava confortável e eles resolveram. Se falharem pode haver problema, se não nem me lembro quem marcou. Decidiram dentro de campo e para mim está bem decidido, desde que seja golo”, explicou.

⌚️Apito final: BSK 1-4 SCP ⚠️Foi a primeira vitória do ????Sporting na ????????Turquia (5 jogos) ⏪Numa só partida, os leões marcaram mais golos do que nos 4 jogos anteriores em solo turco (3) pic.twitter.com/wJEWZ2IClk — playmakerstats (@playmaker_PT) October 19, 2021

“Sabíamos que era muito difícil e foi. Tivemos várias oportunidades mas os primeiros 15 minutos foram do Besiktas. O golo do Coates mudou-nos o jogo. Isso acontece em vários encontros, como com o Ajax, em que entrámos a perder. As situações de jogo mudam a dinâmica de um jogo. Fomos competentes no plano defensivo. Aprendemos com os jogos para não nos deixarmos enganar. Aquele 2-3 foi anulado, isso foi importante ir para intervalo a vencer por dois golos”, tinha comentado antes na flash interview da Eleven Sports, recordando o lance anulado a Alex Teixeira. “Só a partir do quarto golo senti que o jogo estava decidido. Estávamos a falhar oportunidades, se o Besiktas fizesse o 3-2 aos 90’…”, acrescentou.

⌚️60' BSK 1-3 SCP ⚠️É a 3.ª vez que uma equipa portuguesa marca 3+ golos fora numa 1.ª parte da ⭐️Champions League:

2016 Benfica vs ????????Besiktas

2017 Sporting vs ????????Olympiakos

2021 Sporting vs ????????Besiktas pic.twitter.com/7n9MS0nkjV — playmakerstats (@playmaker_PT) October 19, 2021

“Foi mais uma noite à Sporting. Foi um jogo de toda a equipa e estamos todos de parabéns. Foi um jogo complicado, num ambiente bastante difícil, mas conseguimos a vitória, que era o queríamos. Dois golos iguais de canto? É trabalho do mister, do Carlos [Fernandes], do Adélio [Cândido] e do Emanuel [Ferro], o trabalho de todos. Preparamos sempre os jogos da mesma maneira, por vezes sai, por vezes não, mas conseguimos a vitória que era o que vínhamos buscar. Defesa? Ainda acho que podemos fazer melhor. Na defesa e no ataque também, temos muitas oportunidades e quem sabe não conseguimos fazer mais. Mas é uma boa vitória para todos e para a equipa”, resumiu Coates nas entrevistas rápidas da Eleven Sports.