O Sporting de Braga volta a ter na quinta-feira um encontro decisivo nas ambições de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao deslocar-se à Bulgária para defrontar o Ludogorets.

Em encontro da terceira jornada do grupo F, os arsenalistas surgem motivados com o triunfo na última ronda – vitória por 3-1 na receção aos dinamarqueses do Midtjylland -, o que lhes permitiu chegar ao segundo lugar da poule, com três pontos, a três dos sérvios do Estrela Vermelha, formação que lidera e que soma dois triunfos em outros tantos jogos.

Com o Estrela Vermelha a poder destacar-se ainda mais na liderança, caso vença em casa do Midtjylland, o Sporting de Braga poderá ser obrigado a vencer na Bulgária, para continuar na perseguição ao primeiro posto, que dá passagem direta aos oitavos de final da prova, enquanto o segundo lugar assegura os 16 avos de final e o terceiro posto a passagem aos 16 avos de final da Liga Conferência Europa.

Depois da paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções e para a disputa no passado fim de semana da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Braga apresenta-se em casa do Ludogorets sem grande desgaste, tendo afastado da Taça o Moitense, equipa dos distritais e que foi goleada por 5-0 na receção ao conjunto da divisão maior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A paragem do campeonato foi ainda aproveitada pelo treinador Carlos Carvalhal para “trabalhar o equilíbrio da equipa”, tendo este admitido que alguns jogadores apresentam ritmos diferentes, como Sequeira, Ricardo Horta e Castro, que vieram de paragens, Iuri Medeiros e Moura, que estiveram quase um ano parados, enquanto Chiquinho, Diogo Leite e Yan Couto integraram-se mais tarde.

Pela frente, o Braga defronta um Ludogorets que lidera na Bulgária, embora com mais um jogo e dois pontos do que o segundo, o CSKA Sófia, contando nas suas fileiras com o português Josué Sá, autor do primeiro golo na vitória (4-0) do passado fim de semana sobre o Tsarsko Selo, último classificado, e com o franco-português Claude Gonçalves.

A terceira ronda da fase de grupos da Liga Europa conta ainda com vários jogos em plano de destaque, caso da receção dos russos do Spartak Moscovo, orientados pelo português Rui Vitória, aos ingleses do Leicester, em jogo do Grupo C, e que assume caráter decisivo para a equipa inglesa, em quarto e último lugar com um ponto, enquanto a equipa russa surpreendeu na última ronda em casa do Nápoles (3-2).

Em Eindhoven, PSV e Mónaco jogam entre si a liderança do Grupo B, que comandam com quatro pontos, sendo igualmente de referir a deslocação do Galatasaray, de Pedro Martins, a casa do Eintracht Frankfurt, no qual alinha o avançado Gonçalo Paciência.