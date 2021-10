O desabamento da parede de uma escola católica provocou ferimentos graves a 11 crianças, no município de Caconda, província angolana da Huíla, anunciou esta terça-feira o serviço de bombeiros local.

Segundo o porta-voz em exercício do comando provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da Huíla, Fernando Matias, o incidente foi registado na segunda-feira e atingiu as crianças, com idades entre os 10 e os 13 anos.

Fernando Matias, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, referiu que a escola, afeta à capela “Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos”, ficou com a parede da sala onde se encontravam as crianças destruída, na sequência do desabamento de uma residência vizinha, feita de adobe (blocos de barro).

O responsável frisou que não foram registadas mortes, mas quatro dos feridos, que tiveram lesões com fraturas expostas, foram transferidos para o Hospital de Caluquembe, para assistência especializada.