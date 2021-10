A cantora espanhola Raquel del Rosario, ex-mulher do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, salvou o filho de um ataque de um puma, no dia 26 de agosto. O animal apareceu no jardim de casa, na Califórnia, onde se encontrava Mael, o filho mais novo, de 5 anos.

Segundo uma publicação, de segunda-feira, do Instagram da espanhola, o rapaz tinha ido buscar fruta a uma árvore no quintal da casa, quando o animal investiu sobre ele.

Ainda não consigo entender como atravessei o jardim em milésimas de segundo, ou de onde veio a força que me fez golpear repetidamente o animal, com os meus punhos, até ele sair de cima dele”, disse Raquel, que foi alertada por um grito do filho.

Segundo a cantora, o médico que assistiu Mael disse-lhe que, se as feridas provocadas pelo leão- da-montanha tivessem “mais uns milímetros de profundidade”, junto à garganta (explicou Rosaria depois em stories, perante as dúvidas dos seguidores) o rapaz “não teria escapado”. Por isso diz que “o anjo da guarda [do filho] estava lá, segurando esses milímetros que separaram a vida da morte”.

Depois de entrar em casa, com a ajuda do atual marido, Pedro Castro, a família deslocou-se ao hospital, onde a criança foi operada, com sucesso, para tratar as feridas provocadas pelo felino. “Tratou-se de uma cirurgia plástica na região entre o queixo e o pescoço, que se tinha rompido”, esclareceu nas stories. Teve ainda de receber pontos em várias zonas da cabeça e da cara. As feridas nos braços e costas foram mais superficiais.

Numa segunda publicação no Instagram, Raquel disse que, quando voltou a casa no mesmo dia, para “levar algumas coisas para o hospital e falar com as autoridades”, estas descobriram que o animal ainda estava no jardim, e acabaram por o abater. Desde a janela da casa, a cantora viu, ainda, enquanto falava com os responsáveis, a chegada de dois outros pumas. Um era o irmão do animal abatido. O outro era a mãe, que, segundo a espanhola, ficou junto ao corpo sem vida do fiho, e “trocou um olhar de dor” com a cantora, que “jamais esquecerá”.

O filho de Raquel del Rosario, “eterno amante dos animais”, saiu do hospital três dias depois a correr e, de acordo com a mãe, encontra-se bem. “Não para de contar a história e explicar a forma como tudo aconteceu”, continua a cantora que revelou um gesto do filho que a enterneceu : “‘Mami já não vou voltar a ir buscar a fruta para o tigre não se zangar’, disse-me ele, depois de deixar na porta um recipiente com água, em modo de pedido de desculpas”.

O piloto Fernando Alonso reagiu à publicação da ex-mulher, com um emoji de um coração. E a atual mulher do automobilista espanhol, Linda Morselli, também deixou uma mensagem de apoio à ex-companheira do parceiro:

“O amor de uma mãe não tem limites. Toda a minha admiração e respeito para esta grande mulher, mãe e força da natureza. Sem palavras. Um abraço imenso” disse Linda.

Raquel del Rosario respondeu-lhe dizendoi ter feito “juz ao seu nome” e enviando-lhe um abraço.