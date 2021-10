O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia adiantou esta segunda-feira que o policiamento e os transportes públicos vão ser reforçados devido ao encerramento de uma faixa do Túnel de Santo Ovídio para obras de prolongamento da Linha Amarela.

“Temos desvios que vão estar devidamente sinalizados e que nos permitem ter diversas soluções de alternativa para minimizar os impactos negativos”, contou Eduardo Vítor Rodrigues aos jornalistas, à margem da primeira reunião do executivo municipal após as eleições autárquicas de setembro.

A partir desta segunda-feira é suprimida uma faixa de rodagem automóvel no sentido norte no acesso ao túnel de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, devido às obras de prolongamento da Linha Amarela, anunciou a Metro do Porto, no domingo.

Num comunicado publicado na sua página no Facebook, a empresa dá ainda conta de que o acesso ao túnel da Rotunda de Santo Ovídio continua condicionado.

Ciente de que qualquer solução alternativa minimiza, mas não resolve os problemas de trânsito que vão acontecer, o autarca socialista pediu compreensão às pessoas alertando para o facto da empreitada ser “absolutamente decisiva”.

A obra é de tal importância que justifica os sacrifícios que vão ter de ser feitos durante o decorrer da obra, afirmou.

Neste momento, acrescentou, Gaia está a padecer das dores do crescimento, tendo um conjunto de investimentos em simultâneo que, por razões alheias, vieram na mesma altura.

A obras de prolongamento da Linha Amarela e a construção da Linha Rosa representam no total um acréscimo de seis quilómetros e sete estações à rede de metro do Porto e um investimento total superior a 400 milhões de euros.