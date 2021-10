O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta terça-feira queremos escutar a sua opinião sobre o discurso de Carlos Moedas na cerimónia de tomada de posse como novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Ontem, Carlos Moedas discursou na praça do município perante cerca de 700 convidados. Entre as prioridades do novo autarca estão uma redução de impostos, redesenhar as ciclovias, apresentar um plano de saúde para os mais velhos e tornar os transportes públicos gratuitos. Carlos Moedas quis ainda deixar claro que que não hesitará em fazer cumprir a “legitimidade” que tem depois depois de ter derrotado Fernando Medina

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.