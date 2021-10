Em atualização

Morreu a pintora portuguesa Armanda Passos. Tinha 77 anos. A notícia foi partilhada na página oficial do Museu do Douro nas redes sociais, tendo sido também avançada por meios de comunicação como o Jornal de Notícias e a Rádio Comercial.

Nascida no Peso da Régua, em 1944, tinha sido condecorada em 2012 com a Ordem de Mérito – Comendador pela sua extensa obra, iniciada já depois de se ter mudado para o Porto e se ter licenciado em Artes Plásticas pela Escola Superior de Belas Artes do Porto — hoje conhecida como Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto.

Considerada uma das principais artistas plásticas portuguesas das últimas décadas, Armanda Passos teve obras suas expostas em mostras individuais e coletivas em países como Espanha, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Luxemburgo, Itália, Turquia e EUA, de acordo com os dados biográficos do Centro Português de Serigrafia.

Há apenas dois anos, um conjunto antológico de obras de Armanda Passos tinha sido apresentado numa grande exposição intitulada “Armanda Passos: 75 anos, 75 escritas”. Apresentada na Reitoria da Universidade do Porto, a exposição incluía textos de grandes personalidades da cultura portuguesa que escreveram sobre a sua obra, como António Alçada Baptista, José Saramago, Urbano Tavares Rodrigues, David Mourão-Ferreira, Eduardo Prado Coelho, Vasco Graça Moura e José-Augusto França, entre outros.

Já este ano, o JN tinha noticiado que o Museu do Douro inaugurara o Espaço Armanda Passos, onde se encontram expostas em permanência 83 obras da pintora e artista plástica — nomeadamente em óleos, serigrafias e gravuras. As obras em causa tinham sido oferecidas pela pintora ao museu.

Também as coleções museológicas do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação Champalimaud, do Museu de Serralves e do Museu do Chiado, entre várias outras, integram obras da pintora.