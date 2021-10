Pelo menos 25 pessoas morreram no descarrilamento de um comboio de mercadorias na segunda-feira, no sudeste da República Democrática do Congo (RDCongo), disseram esta terça-feira fontes oficiais, citadas pela Efe.

O acidente ocorreu perto da cidade de Kanzenze, na província congolesa de Lualaba, e a maioria das vítimas eram pessoas que viajavam clandestinamente no comboio.

“Temos até agora 25 pessoas mortas no hospital de referência de Kanzenze. São clandestinos [viajantes] que encontraram um buraco no comboio, que transportava minerais em nome da empresa mineira Tenge Fungurume”, disse o ministro provincial da Saúde e dos Transportes, Jules Kabuiti, citado pela agência de notícias espanhola.

Segundo a mesma fonte, o mau estado das linhas poderá ter sido a causa do acidente, tal como acontece na maioria dos desastres ferroviários no país.