A presidente da Comissão Europeia garantiu esta terça-feira que Bruxelas “não irá permitir” que a Polónia ponha os valores da União Europeia “em risco”, refere a AFP.

Ursula von der Leyen falava durante o debate no Parlamento Europeu sobre a primazia do direito comunitário sobre a Constituição da Polónia, a que também assiste o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que pediu autorização para participar.

No passado dia 7 de outubro, o Tribunal Constitucional da Polónia determinou que vários artigos do Tratado Europeu não são compatíveis com a Constituição do país, colocando em causa a primazia da lei comunitária sobre a legislação nacional.

Numa carta enviada na segunda-feira a vários líderes europeus, Mateusz Morawiecki defendeu que existe o risco de a União Europeia se tornar “organismo gerido de forma centralizada por instituições desprovidas de qualquer controlo democrático”, defendendo que o primado do direito europeu “não é ilimitado” e que “nenhum Estado soberano” poderá dizer o contrário.