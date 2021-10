Dois adultos e duas crianças tiveram de ser transportados para o hospital após uma casa em Ayr, em South Ayrshire, no sul da Escócia, ter explodido durante a tarde desta segunda-feira. Um inquérito foi aberto para apurar a causa do acidente, que obrigou à evacuação dos moradores do bairro.

Segundo testemunhas ouvidas pela BBC, o som de uma explosão foi ouvida na zona pelas 19h. Vários residentes relataram ao canal de televisão que as suas casas abanaram com a força do rebentamento. Um agricultor que vive a quatro quilómetros afirmou que o barulho foi tal que parecia que estava a acontecer à porta de sua casa.

Os serviços de urgência deslocaram-se ao local pouco antes das 19h15, acompanhados pela polícia e pelos bombeiros. Três veículos, seis ambulâncias e um helicóptero foram enviados para a zona do acidente, adiantou uma porta-voz ao escocês The Herald.

Um porta-voz da companhia de gás escocesa disse à BBC que a empresa recebeu pelas 20h um pedido para acudir a uma emergência na sequência de “uma explosão séria” em Ayr. “Os nossos engenheiros estão neste momento a assistir os serviços de emergência para garantirem que a vizinhança fica segura”, afirmou.

A casa onde a explosão aconteceu terá ficado totalmente destruída e outras três ficaram danificadas. A zona foi evacuada e os moradores transferidos para um abrigo montado numa escola secundária, refere o The Herald. O centro comunitário da igreja de St. Columba também abriu as suas portas. As estradas locais foram encerradas. A polícia aconselhou a população a manter-se afastada da zona.