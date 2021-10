(em atualização)

“O que aproximam estes consagrados? Mudaram a história de Portugal e projetaram Portugal no Universo. Aristides de Sousa Mendes mudou a História de Portugal nesse momento trágico chamado genocídio em plena Guerra Mundial, perseguição de comunidades que haveria de acabar em Holocausto. Projetou Portugal no mundo, em Jerusalém, mas também na Europa, nas Américas, na Ásia, em África, onde quer que haja descendentes daqueles que ajudou a salvar.” Assim disse o Presidente da República, no discurso de homenagem a Aristides de Sousa Mendes, esta manhã, no Panteão Nacional.

“Aqui entrou e aqui permanecerá até ao fim dos tempos, se os tempos tiverem fim. Não há raças, etnias, culturas, civilizações, que sejam umas mais do que outras, que não mereçam todas o mesmo respeito. Que sucedam os modismos, os valores essenciais não mudam. Aristides de Sousa Mendes serviu com coragem extrema provação pessoal e familiar, exemplar humildade, esses valores na sua mais notável expressão. Portugal, eternamente grato, o recorda e homenageia”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O hino nacional pelo coro do Teatro Nacional de São Carlos abriu a cerimónia de Concessão de Honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes, esta terça-feira de manhã, em Lisboa. No elogio fúnebre que se seguiu, a historiadora Margarida de Magalhães Ramalho afirmou ser “um dia muito feliz”. “Um homem que durante décadas foi votado ao esquecimento e no entanto milhares de pessoas devem-lhe a vida”, começou por dizer.

“Se é preciso coragem para acatar ordens com que não concordamos, mais difícil é seguramente seguir a consciência e não as cumprir”, disse, referindo-se aos vistos que Aristides de Sousa Mendes assinou em junho de 1940 enquanto cônsul de Portugal em Bordéus e que permitiram a milhares de judeus escapar ao nazismo.

Margarida de Magalhães Ramalho — que é também responsável pelo museu Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes, localizado em Vilar Formoso (distrito da Guarda) — falava na nave central do edifício. O discurso, de cerca de 15 minutos, foi aplaudido pelas centenas de convidados.

O discurso da historiadora foi seguido por nova atuação do Coro de São Carlos, com um excerto do requiem de Fauré, e pela exibição de um vídeo com testemunhos sobre Aristides de Sousa Mendes — vídeo baseado num documentário que Diana Andrina e Teresa Olga criaram em 1993 para a RTP.

“São raras as pessoas que na hora decisiva arriscam comprometer a segurança e a liberdade. Aristides de Sousa Mendes foi uma dessas pessoas”, lembrou depois o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que também discursou na cerimónia.

“Têm sido muitas as homenagens a Aristides de Sousa Mendes e no estrangeiro esse reconhecimento chegou mais cedo. Hoje, o exemplo continua a ecoar mundo fora. O seu legado de altruísmo, empatia e liberdade, deve ser mais do que nunca lembrado”, continuou. “Mas é triste que o seu exemplo não tenha ficado suficientemente enraizado”, apontado o dedo a antissemitas e negacionistas do Holocausto. “Foi figura maior do século XX português. Que o exemplo da sua conduta sirva de farol. Que a sua entrada no Panteão Nacional contribua para perpetuar a sua memória”.

Poucos minutos antes das 11h00, tinham chegado à Igreja de Santa Engrácia também António Costa, primeiro-ministro, e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República — por esta ordem, tal como estava previsto no protocolo. Eram visíveis poucas pessoas no exterior do edifício. O público não foi autorizado a entrar no Panteão, devido a restrições relacionadas com a pandemia, segundo a organização.

A cerimónia no Panteão Nacional, ou Igreja de Santa Engrácia, localizado no Campo de Santa, junto ao bairro de Alfama, culminou com o descerramento de uma lápide, quando passavam poucos minutos do meio-dia.

Não se tratou da instalação de um cenotáfio (sepúlcro simbólico) nem da trasladação dos restos mortais do antigo cônsul, que continuam no jazigo de família em Cabanas de Viriato (Carregal do Sal, Viseu), onde Aristides nasceu a 19 de julho de 1885 (morreu a 3 de abril de 1954).

A homenagem foi organizada por um grupo de trabalho coordenado pelo deputado socialista Pedro Delgado Alves. A origem da homenagem remonta a novembro 2019, quando a então deputada pelo Livre Joacine Katar Moreira apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução para “concessão de honras do Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes”, o qual foi aprovado em julho do ano passado com votos favoráveis de todos os deputados, menos de André Ventura, do Chega, que se absteve.